Photovoltaïque : un plan pour déployer des panneaux solaires sur les friches

On ne parle presque plus que de cela : l'énergie solaire photovoltaïque a, plus que jamais, le vent en poupe. Et pour cause, à une époque où les dépenses énergétiques nécessitent d'être maîtrisées, l'arrivée du photovoltaïque dans le bâtiment offre un nouveau souffle au secteur. Présent dans tous les grands projets de constructions écologiques, il possède aussi un avantage esthétique majeur en ne dénaturant pas le paysage.