Le groupe français de BTP Vinci a enregistré une hausse de son bénéfice net de plus de 3 % en 2024, atteignant 4,8 milliards d'euros. Cette performance, soutenue par ses activités aéroportuaires et énergétiques, lui permet d'aborder 2025 avec confiance.

Le chiffre d'affaires global de Vinci a progressé de 4 % en 2024, pour atteindre 71 milliards d'euros.

Xavier Huillard, PDG du groupe, a salué « une performance de très haut niveau », en dépit de l'impact de la nouvelle taxe sur les autoroutes françaises. Le flux de trésorerie disponible a d'ailleurs atteint un niveau record. L'activié de Vinci Airports a bénéficié d'un rebond du trafic aérien, permettant au secteur d'afficher une contribution aux résultats de 947 millions d'euros.

De son côté, la branche énergie, comprenant Vinci Énergies et Cobra IS, a enregistré une dynamique favorable, tirée par la transition énergétique.

Le carnet de commandes des activités énergie et construction a atteint un niveau record en fin d'exercice. Vinci Construction voit son chiffre d'affaires grimper à 31,8 milliards d'euros, avec une marge opérationnelle de 4,1 %.

Toutefois, Vinci Immobilier enregistre une perte de 57 millions d'euros et un recul de son chiffre d'affaires de 7,2 %, à 1,1 milliard.

L'activité de Vinci Autoroutes, stable sur l'année, a été pénalisée par des actions de blocage au premier semestre et la mise en place de la nouvelle taxe sur les infrastructures de transport longue distance.

Une stratégie tournée vers l’international

L'internationalisation de Vinci s'est encore renforcée en 2024, avec 58 % du chiffre d'affaires et la majorité des bénéfices réalisés hors de France. Le carnet de commandes à l'international atteint désormais 70 % du total. Pierre Anjolras prendra la direction générale de Vinci après la prochaine assemblée générale, tandis que Xavier Huillard restera président du conseil d'administration.

Malgré un environnement économique et géopolitique incertain, Vinci affiche sa sérénité pour 2025 et anticipe une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires et de ses résultats, bien que l'alourdissement de la fiscalité en France ne soit pas encore intégré dans ses prévisions.

Marie Gérald

Photo de une : Adobe Stock