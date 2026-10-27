Lumière naturelle maximale, design épuré : LAMILUX Glass Skylight FE 3°

Lumière, espace et architecture en harmonie

Dans l’architecture contemporaine, la lumière naturelle joue un rôle central. Elle structure les espaces, favorise le bien-être et réduit les besoins en éclairage artificiel. Pourtant, les architectes et les concepteurs sont souvent confrontés à un défi particulier sur les toitures plates : l’accumulation d’eau stagnante et de salissures sur les surfaces vitrées, qui peut altérer durablement l’apport de lumière naturelle. Le LAMILUX Glass Skylight FE 3° apporte une réponse parfaitement adaptée à cette problématique.

L’inclinaison de 3° : un détail aux grands effets

Au cœur de ce système d’éclairage naturel se trouve une conception discrète mais particulièrement efficace : le LAMILUX Glass Skylight FE 3° est doté d’une inclinaison de trois degrés intégrée en usine. Cet angle minimal, invisible depuis l’intérieur, permet l’évacuation naturelle de l’eau de pluie.

Le résultat est une réelle valeur ajoutée tout au long du cycle de vie du bâtiment. Comme aucune flaque d’eau ne se forme sur la surface vitrée, les dépôts de saleté sont réduits et l’effet d’autonettoyage naturel de la pluie est exploité de manière optimale. Les vitrages restent ainsi durablement propres et garantissent un apport de lumière naturelle sans compromis.

Le LAMILUX Glass Skylight FE 3° séduit également par sa construction durable et sa finition haut de gamme. Sa surface en véritable verre de haute qualité, ses excellentes performances d’isolation thermique ainsi que ses remarquables propriétés d’isolation acoustique répondent aux exigences les plus élevées en matière de confort et d’efficacité énergétique. Sa conception sans pont thermique soutient les projets de construction durables, tandis que le vitrage affleurant, réalisé selon la technologie de Strucural Glazing, confère à l’ensemble une esthétique architecturale particulièrement épurée.

Le système offre également des avantages lors de l’installation : le LAMILUX Glass Skylight FE est livré préassemblé en usine et arrive sur le chantier sous la forme d’une solution système parfaitement coordonnée. Cela facilite la mise en œuvre, réduit les interfaces entre corps de métier et contribue à une exécution efficace et sécurisée.

La lumière au service de l’avenir à l’Université d’Augsbourg

La Faculté de médicine de l’Université d’Augsbourg illustre parfaitement comment les avantages des fenêtres modernes pour toitures plates peuvent être mis à profit dans des projets de grande envergure exigeants. Le nouveau bâtiment situé dans la partie sud du campus mise sur l’ouverture, la durabilité et un climat intérieur sain. Au cœur du concept architectural se trouve un vaste atrium, conçu comme un lieu de rencontre, d’orientation et d’échange.

Afin d’apporter une lumière naturelle généreuse à cet espace central, 15 LAMILUX Glass Skylight FE 3° ont été installés. Leurs larges surfaces vitrées permettent à la lumière du jour de pénétrer profondément à l’intérieur du bâtiment, créant ainsi une atmosphère lumineuse et ouverte. Elles contribuent ainsi à une grande qualité de séjour et favorisent des conditions optimales pour l’apprentissage, l’enseignement et la recherche.

En outre, les LAMILUX Glass Skylight FE apportent une contribution importante à l’efficacité énergétique du nouveau bâtiment. Le vitrage haute performance et la conception sans pont thermique répondent aux exigences élevées de l’enveloppe du bâtiment, tandis que le vitrage affleurant s’intègre harmonieusement à l’architecture contemporaine du campus. L’association de la lumière naturelle, de la technologie et du design fait des LAMILUX Glass Skylight FE un élément clé, tant sur le plan fonctionnel qu’esthétique, du concept architectural du bâtiment.

Diversité pour répondre aux exigences les plus variées

Le LAMILUX Glass Skylight FE 3° fait partie de la vaste gamme de LAMILUX Glass Skylight. Différentes variantes de systèmes sont disponibles en fonction des exigences du projet. Alors que les LAMILUX Glass Skylight FE sont équipés de cadres en aluminium de haute qualité, la famille de produits F100 propose une version avec cadre en matière synthétique.

De nombreuses formes de construction peuvent être réalisées pour répondre à différents concepts architecturaux, notamment des verrières pour toitures plates avec ou sans inclinaison, ainsi que de variantes rondes, pyramidales ou à toit en croupe. La gamme est complétée par des versions certifiées Passivhaus pour les bâtiments à très haute efficacité énergétique.

Quelle que soit la version choisie, les concepteurs et les maîtres d’ouvrage bénéficient des exigences élevées en matière d’isolation thermique, de durabilité, de qualité de design et de finition qui caractérisent l’ensemble de la famille de produits.

Les nombreuses possibilités de vitrage, de personnalisation des couleurs, de protection solaire et de commande offrent une liberté de conception supplémentaire. La famille de produits propose ainsi une solution d’éclairage naturel adaptée à une grande variété de projets de construction.

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