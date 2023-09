Baromètre Sonergia : les économies d’énergie, nouvelle préoccupation majeure des Français

La société Sonergia vient de dévoiler les résultats de son premier baromètre HOME, réalisé avec OpinionWay. Celui-ci met en avant la place grandissante de la consommation énergétique parmi les préoccupations des Français. Une situation qui incite ces derniers à adopter de nouveaux comportements.

Avec la hausse cet été de 10 % des tarifs réglementés de l’électricité, et de nouvelles hausses prévues pour 2024 selon la Commission de régulation de l’énergie, les Français sont de plus en plus nombreux à se préoccuper de leur consommation d’énergie. Pour preuve, celle-ci est désormais aussi importante que les transports et les loisirs dans leur esprit. L’alimentation reste le premier poste de dépenses.

L’inflation, ainsi que la fin progressive du bouclier tarifaire, a entraîné un changement de comportement des Français, et nombre d’entre eux se disent prêts à de sérieux efforts pour économiser l’énergie.

Le premier baromètre HOME (Habitat Optimisé et Maîtrise de l’Énergie) réalisé par Sonergia avec OpinionWay auprès de 1 006 propriétaires de leur logement, révèle par exemple que 94 % d’entre eux se disent prêts, en complément des intentions de travaux de rénovation énergétique, à adopter des éco gestes au quotidien (éteindre la lumière en sortant d’une pièce, débrancher les appareils en veille…).

Mieux encadrer, mieux accompagner

Ces petits gestes du quotidien sont indispensables, mais ne suffiront pas pour réaliser de véritables économies. Pour ce faire, la rénovation énergétique est capitale et les Français en ont bien conscience. S’ils sont nombreux à se dire prêt à entreprendre de tels travaux, ils sont tout autant à réclamer un meilleur accompagnement ainsi qu’une simplification des démarches.

En effet, la simplification du parcours de rénovation est régulièrement mise en avant, et 95 % des sondés considèrent que les aides devraient être centralisées pour n’avoir qu’une seule démarche à effectuer. Par ailleurs, 93 % pensent que ces aides devraient être directement déduites de la facture du professionnel.

Un meilleur accompagnement tout au long de la réalisation des travaux est également souhaité par de nombreux Français. Ils sont notamment 47 % à citer leur artisan comme référent du sujet, devant le Guichet France Rénov’.

Des ménages volontaires mais qu’il faut accompagner financièrement

Le baromètre confirme, sans grande surprise, la prépondérance de l’aspect financier dans la décision de travaux des Français. Cependant « si le montant du devis reste le premier critère de choix de l’artisan, le second tient dans la capacité du professionnel à garantir les économies d’énergie qui seront générées par les travaux. Les ménages sont demandeurs de plus d'engagement sur l’impact de leurs travaux. 83% d’entre eux considèrent d’ailleurs que les aides devraient être proportionnelles au gain d’énergie que les travaux permettront de réaliser », explique Franck Annamayer, président de Sonergia.

Le baromètre révèle également que les Français considèrent les économies d’énergie comme un véritable objectif quand ils se lancent dans des travaux. 64 % d’entre eux se disent prêts à engager ou augmenter leur budget de travaux de rénovation, à condition bien sûr d’avoir de réelles économies d’énergies. Pour preuve, 61 % des Français seraient prêts à donner accès à leurs datas récoltées par LINKY. « Il est important que ce chiffre monte au fil des ans et notre baromètre nous l’indiquera. C’est la qualité des offres qui vont être développées à partir des datas LINKY pour donner des solutions concrètes aux ménages pour économiser de l’énergie qui les invitera à confier davantage ces datas », ajoute F. Annamayer.

Le rôle central des pouvoirs publics

Pour accélérer la rénovation énergétique dans le pays, les ménages ne doivent pas être les seuls à faire évoluer leurs attentes et leur mentalité. Les pouvoirs publics doivent également se prêter au jeu.

Les choses semblent aller dans le bon sens, en témoigne le programme ORENO (Opérateurs Ensembliers de la Rénovation) visant à tester le modèle d’une offre groupée 100 % financée intégrant également sélection, coordination, contrôle, et suivi des consommations. Le reste à charge ne serait alors plus un sujet pour les ménages, puisque les travaux seraient financés par les économies d’énergie, garantissant par ailleurs la nécessaire qualité des travaux.

Jérémy Leduc

Photo de Une : AdobeStock