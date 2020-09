Constructys a connu une année 2019 dynamique. Dans son rapport d’activité dévoilé le 3 septembre dernier, l’Opérateur de compétences de la Construction indique avoir formé près de 310 000 stagiaires, soit 10% de plus qu’en 2018. Pour former les professionnels aux métiers du bâtiment, du Négoce et des Travaux Publics, Constructys a engagé 417 millions d’euros. L’alternance a également été au rendez-vous avec le financement de plus de 3 500 contrats d’apprentissage.

En 2019, Constructys a formé 309 798 stagiaires dont 210 067 salariés, soit une augmentation de + 10% par rapport à l’an dernier. 86% des professionnels formés sont issus du secteur du bâtiment, 12% des travaux publics et 2% du Négoce des Matériaux de Construction.

Cette évolution se doit en partie aux nombreuses mutations auxquelles doivent faire face les entreprises. On peut notamment citer la transition numérique ou encore écologique. Dans un édito, Sylvie Leyre, administratrice provisoire, se réfère également à des : « métiers en tension», au « vieillissement de la population salariée», et à l' « évolution des organisations du travail, des métiers et des comportements des consommateurs ». Elle déclare : « Nous avons plus que jamais à coeur, dans cette période exceptionnelle que nous vivons, de construire avec les entreprises et leurs salariés les compétences de demain ».

En matière de développement des compétences, les chiffres s’inscrivent également à la hausse (+ 10%). 273 113 stagiaires ont été formés dont 225 000 professionnels issus de TPE et PME.

Etre au plus près des entreprises

En 2019, Constructys a renoué avec l’activité Apprentissage. L’objectif est « de développer encore davantage le recours à l’alternance en assurant la promotion des métiers, en participant au renforcement de l’attractivité de ces filières d’excellence et en accompagnant les entreprises à la mise en oeuvre de contrats d’alternance », détaille l’Opérateur.

12 391 contrats de professionnalisation ont été conclus soit + 1% par rapport à 2018 (après une croissance de 25% en 2018). Les entreprises du bâtiment sont là encore les plus présentes (69% contre 25% pour les Travaux Publics et 6% pour le Négoce). 75% des bénéficiaires ont moins de 26 ans. Les hommes restent majoritaires (80%).

3 547 contrats d’apprentissage, hors convention régionale, ont été financés et 82 300 autres contrats intégrés dans le système d’information pour un financement en 2020.

Des recrutements qui devraient augmenter



Constructys rappelle enfin l’importance de se former pour anticiper les besoins en recrutement des entreprises. L’organisme précise par exemple que le secteur des produits en bois pour la construction devrait connaître une croissance de + 12% pour la période 2020-2030 ; une branche qui représente 480 000 emplois en France en 2020 dont 70% dans la construction et qui devrait passer à 511 000 emplois en 2020 et 540 000 en 2030. Les Travaux Publics devraient également être source d’emploi puisque le secteur pourrait recruter 30 000 personnes par an d'ici 2025.

Et s’il y a bien un événement qui devrait plus encore booster l’emploi dans le BTP, ce sont les Jeux Olympiques de Paris en 2024. En Ile-de-France, 68 000 recrutements (équivalent temps plein) seraient à prévoir d’ici 4 ans : 46 000 ETP dans le bâtiment et 22 600 dans les Travaux Publics.

Au total, Constructys a engagé 417 millions d’euros en 2019 pour financer la formation, soit un croissance de 1% par rapport à 2018.

Photo de une : ©Adobe Stock