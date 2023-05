Le groupement Actibaie a présenté son simulateur Caleepso, qui permet de calculer les économies d'énergie réalisables grâce aux protections solaires. Basé sur les principes de la nouvelle réglementation RE2020, cet outil gratuit s'adresse aux professionnels et particuliers, pour les aider à choisir la solution d'occultation la plus adaptée à leurs besoins.

Le groupement Actibaie, syndicat professionnel des filières stores et volets, annonce, à l'occasion du salon BePositive, le lancement de son Calculateur des Économies d'Énergie des Protections Solaires (Caleepso).

Ce simulateur a pour ambition de calculer les économies d'énergie et d'évaluer la réduction moyenne des émissions de gaz à effet de serre en fonction des solutions choisies.

Calculer les économies d'énergie possibles en six étapes

Le principe de confort d'été de la nouvelle réglementation RE2020 est utilisé comme base de calcul pour déterminer les économies d'énergie et de confort réalisables grâce aux volets et stores. Les particuliers peuvent également utiliser l'outil pour trouver des professionnels spécialisés dans la fabrication et l'installation de protections solaires.

Selon Hervé Lamy, délégué général du groupement Actibaie, « les stores et volets sont des solutions vertueuses qui permettent un réel gain d’énergie et une net amélioration du confort d’été. Encore faut-il savoir quel produit choisir ! C’est l’objectif de Caleepso : fournir aux professionnels un logiciel gratuit qui en fonction de nombreux paramètres, leur permet de mieux conseiller leurs clients sur l'éventail de solutions d'occultation ».

Pour calculer les économies d'énergie, Caleepso s’appuie sur des centaines de simulations thermiques dynamiques réalisées par l'outil PLEIADES+Comfie, reposant sur les principes de la RE2020.

Le simulateur définit six étapes pour calculer les économies d'énergie possibles : la localisation, l'ensoleillement, le vitrage, la protection solaire, le coloris et le mode de gestion. Les résultats sont calculés sur la base de deux scénarios climatiques : le climat actuel et une projection sur 2040 selon le scénario « Moyen » RCP 4.5 défini par le GIEC.

Toutefois, Caleepso ne se contente pas de fournir un bilan global des économies d'énergie, il permet également de définir la température opérative optimale et les économies de climatisation réalisées en fonction des configurations. « Nous espérons que cet outil permettra une meilleure prise en compte de l’impact du changement climatique dans l’installation des protections solaires, en neuf comme en rénovation », indique Hervé Lamy.

Marie Gérald

Photo de une : AdobeStock