La filière des réseaux électriques lance les « Écoles des réseaux pour la transition énergétique »

La filière des réseaux électriques, qui représente aujourd’hui près de 1 600 entreprises et près de 100 000 salariés en France, estime qu’environ 8 300 emplois sont à pourvoir chaque année, dont 3 300 en alternance.

La naissance d’un nouveau programme pour répondre aux besoins de la filière

C’est pour répondre à ces besoin que les acteurs de la filière des réseaux électriques Enedis, RTE, FNTP, SERCE, SNER, GIMELEC et SYCABEL ont signé une convention de partenariat portant sur la création d’un programme de formation inédit « Les Écoles des réseaux pour la transition énergétique ».

Les ambitions de décarbonation de la France par le développement des usages électriques ainsi que la transition énergétique nécessitent à la fois un recrutement massif, une adaptation et une transformation des compétences sans précédent depuis 50 ans, dans la formation initiale et tout au long de la vie professionnelle des salariés.

Trois volets ont été déterminés pour la feuille de route de la filière des réseaux électriques, afin que chaque entreprise puisse recruter dans de bonnes conditions.

Le premier d’entre eux est de renforcer l'attractivité des métiers pour celles et ceux à la recherche d’une orientation professionnelle et en reconversion.

Le deuxième est de veiller à l’adéquation des formations aux besoins de la filière des réseaux électriques, en prenant en compte les mutations des métiers.

Enfin, il s’agit d’accompagner les parcours, depuis le stage de découverte, à l’alternance, en passant par des parcours de mobilité au sein de la filière. Il est également question de concevoir des dispositifs de formation continue afin de permettre l’acquisition, l’adaptation et le développement des compétences tout au long de la vie professionnelle.

Le programme de formation va ainsi permettre de former, en formation initiale comme continue, du CAP au BAC+5, aux métiers de l’électronique, de l’automatisme, de la maintenance industrielle et des télécoms, partout sur le territoire et au plus près des besoins locaux.

L’objectif clairement affiché par les partenaires de la filière est de démarrer ce nouveau programme à partir de la rentrée 2023. Un départ qui se fera à travers :

la co-construction avec l’Éducation nationale des formations des personnels de l’éducation en matière de réseaux électriques ;

la participation au renforcement du dispositif d’orientation au collège dès la classe de 5e ;

le soutien au système éducatif par la contribution de professeurs d’électrotechnique ;

et surtout la création de classes « réseaux électriques » dans les lycées professionnels, accompagnées de dispositifs de mentorat et d’une forte implication des entreprises au sein de ces établissements.

Les classes « réseaux électriques » pour favoriser les étudiants et la filière

Les classes « réseaux électriques » seront mises en place dans les lycées ayant une classe de Bac Pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés. Il s’agit pour le programme des « Écoles des réseaux de la transition énergétique » d’apporter 30 % de contenus « réseaux électriques » dans cette formation diplômante nationale. 18 semaines de stage devront également être réalisées dans les entreprises de la filière.

Chaque élève des classes en question bénéficieront en outre chacun d’un dispositif de mentorat par un salarié d’une entreprise de la filière. Un aspect capital puisqu’il permet de réduire le taux de décrochage des étudiants et améliore le taux de réussite au Bac.

Résultats, les étudiants sont mieux formés au métiers de la filière, le vivier de recrutement s'agrandit en favorisant la réussite des lycéens et une fidélisation des jeunes diplômés, et enfin, la filière est valorisée car l’élève est accompagné du début à la fin, avec un projet professionnel concret et une embauche à la clé.

Dès septembre 2023, 10 classes « réseaux électriques » en Bac professionnel électricité sont censées ouvrir dans les régions Pays de la Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Hauts-de-France, Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est. L’ambition est d’étendre ce dispositif aux BTS d’électrotechnique dès septembre 2024.

Jérémy Leduc

Photo de une : Adobe Stock