Les prérequis pour installer une pompe à chaleur en appartement

S’il est tout à fait possible d’installer une pompe à chaleur dans un appartement, certaines conditions sont nécessaires, voire indispensables, pour que celle-ci fonctionne de manière optimale et ainsi réaliser de véritables économies d’énergie. Si la pompe à chaleur fait office d'alternative intéressante et économique sur le long terme, celle-ci doit être installée dans des appartements répondant à certains critères.

L’appartement doit être bien isolé

Installer une pompe à chaleur dans un appartement mal isolé ne présente aucun intérêt. Les perditions d’énergie et économiques seraient trop importantes. Au-delà du ressenti lors de la chauffe du logement, il est important de s’appuyer sur le diagnostic de performance énergétique (DPE).

La solution idéale reste d’effectuer un diagnostic thermique afin d’identifier les points faibles en matière d’isolation, et de se rendre compte des avantages réels de l’installation d’une pompe en chaleur.

Il faut garder en tête que bien souvent, les appartements anciens présentent de nombreux défauts d’isolation. Un immeuble mal isolé demande généralement une puissance de chauffage importante, et une grande consommation d’énergie. Dans ce cas, l’installation d’une PAC est déconseillée, puisqu’elle risquerait de tourner à plein régime, de consommer trop d’électricité, tout en n’apportant pas un confort thermique suffisant.

Pompe à chaleur en appartement : quel modèle choisir ?

Le choix du type de pompe à chaleur est plus limité en appartement que dans le cadre d’une installation pour un logement individuel. Le creusage des sols et l’exploitation de la nappe phréatique étant bien souvent impossibles en appartement, les pompes à chaleur Air-Eau sont bien souvent impossibles à installer. On privilégiera alors les modèles de PAC Air-Air.

Le fonctionnement d’une pompe à chaleur Air-Air est très simple et repose sur l’action d’une unité extérieure et d’une unité intérieure. La première capte les calories de chaleur présentes dans l’air extérieur pour chauffer le logement. Concrètement, l’unité extérieure récupère les calories de l’air qu’elle va ensuite transmettre à l’unité intérieure via un liquide frigorigène. L’unité intérieure diffuse cette chaleur au sein de l’appartement grâce à des ventilo-convecteurs ou des splits.

Selon la taille de l’appartement et son isolation, voici la liste des critères à prendre en compte dans le choix de la PAC Air-Air :



Critères Spécificités Le dimensionnement de la pompe à chaleur Sélectionner une puissance adaptée aux habitudes de consommation du logement Le coefficient de performance (COP) Représente le nombre de kWh de chaleur produits pour 1 kWh d'électricité consommée La puissance calorifique Représente la capacité de production de chaleur de la PAC Le bruit Choisir un niveau sonore faible pour ne pas déranger le voisinage

Les avantages et les inconvénients d’une pompe à chaleur Air-Air

Avantages d’une PAC air / air Inconvénients d’une PAC air / air Économique : peut diviser la facture de chauffage par trois

Ne nécessite pas d’être couplée à un système de chauffage central

Installation facile et rapide

Respectueuse de l’environnement

Réversible, produit de l’air frais en été Ne permet pas de produire de l’eau chaude sanitaire

Peut être bruyante, ce qui est encore plus dérangeant pour les logements en appartement

N’est pas éligible à toutes les aides financières

Le prix d’une pompe à chaleur Air-Air

Le prix d’une pompe à chaleur Air-Air est compris entre 5 000 et 11 000 euros. Ces écarts peuvent s'expliquer par la marque de l’appareil choisi, sa puissance, ainsi que le nombre de ventilo-convecteurs dont elle dispose. Attention, dans le cas d’une installation dans un appartement, des opérations supplémentaires de mise en conformité devront peut-être être réalisées, augmentant le prix du devis.

L’installation de la pompe à chaleur doit être réalisée par un professionnel certifié RGE (reconnu garant de l’environnement), avec une mention à jour dans la catégorie « Pompes à chaleur pour la production de chauffage ». Cette mention indique que l’entreprise s’engage dans une démarche de qualité pour les travaux d’installation d’équipements utilisant des énergies renouvelables. Recourir à un professionnel RGE est qui plus est indispensable pour bénéficier des aides financières pour l’achat et l’installation d’une pompe à chaleur.

Quelles sont les aides pour l’installation d’une pompe à chaleur Air-Air ?

Choisir un système de chauffage plus écologique et économique permet debénéficier de plusieurs aides à la rénovation énergétiquemises en place par l’État. Il est nécessaire de faire appel à un professionnel certifié RGE pour en bénéficier.

Voici la liste des principales aides pour l’achat et l’installation d’une pompe à chaleur Air/Air :

La Prime Énergie ou CEE

MaPrimeRénov’ Sérénité

La TVA à taux réduit (5,5 %)

L’Éco-PTZ

Le chèque énergie



Où placer l’unité extérieure de la pompe à chaleur ?

L’unité extérieure est indispensable au bon fonctionnement de la pompe à chaleur. Dans le cadre d’une installation en appartement, l’unité extérieure peut être installée sur un balcon, mais également sur le toit ou dans une cour en fonction des caractéristiques du bâtiment.

En revanche, il est primordial de ne pas fixer l’unité extérieure à un mur. En effet, les vibrations que la pompe à chaleur produit pourrait gêner. L’unité extérieure de la PAC ne doit pas non plus être posée sous des gouttières dont les chutes d’eau pourraient endommager le système.

L’entretien d’une pompe à chaleur

Une pompe à chaleur Air-Air ne nécessite pas forcément une attention quotidienne. Il faut simplement s’assurer que le ventilateur de l’unité extérieure ne soit pas encombré, et dépoussiérer régulièrement les deux unités de la pompe à chaleur.

Un entretien régulier par un professionnel est néanmoins indispensable pour assurer le bon fonctionnement d’une pompe à chaleur. Depuis le 29 juillet 2020, toutes les pompes à chaleur d’une puissance comprise entre 4 et 70 kW doivent être entretenues tous les deux ans par un professionnel. Le prix de cette intervention est généralement compris entre 150 et 300 euros TTC.

Opter pour une pompe à chaleur collective

Certains immeubles peuvent être équipés d’une pompe à chaleur collective, qui permet d’alimenter tous les logements en chauffant un fluide calorifique circulant dans un réseau de radiateurs. Ce choix doit être voté lors de l’assemblée générale des copropriétaires, et un professionnel doit les accompagner dès le lancement du projet, notamment pour en vérifier la faisabilité.

Les obligations à respecter pour l’installation d’une pompe à chaleur dans un appartement

Plusieurs autorisations sont nécessaires afin d’installer une pompe à chaleur en appartement. Il est nécessaire de prendre ces précautions au risque sinon de devoir démonter toute l’installation.

Avoir l’accord des voisins

Deux raisons expliquent qu’il faille obligatoirement obtenir l’accord des copropriétaires pour installer une pompe à chaleur dans un appartement :

Le bruit important que peut engendrer une PAC ;

La modification de la façade que peut impliquer l’installation d’une pompe à chaleur.

Les propriétaires peuvent aborder ce sujet lors d’une assemblée générale de copropriété. En effet, la pose d’une PAC dans un appartement doit être approuvée par les copropriétaires.

Les locataires souhaitant installer une PAC devront quant à eux forcément demander l’avis de leurs propriétaires.

Surveiller le bruit

En raison du bruit provoqué par le fonctionnement d’une pompe à chaleur, il peut être nécessaire d’effectuer des recherches concernant les seuils de bruit à respecter dans le quartier. Une étude de l'impact des nuisances sonores peut également être envisagée afin de se prémunir de toute plainte ultérieure.

Obtenir l’accord de la commune de résidence

L’installation d’une PAC en appartement doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la mairie de résidence, qui devra vérifier que cette installation n’enfreint aucune règle d’urbanisme, qui figure dans le plan local d'urbanisme (PLU).

Par ailleurs, cette demande d’autorisation devra être complétée par une déclaration préalable de travaux.

Le temps d’attente avant de recevoir un accord de la mairie peut varier de quelques semaines à deux mois. Le temps de réponse peut être plus long si l’appartement est à proximité de monuments classés.

Alexandre Masson