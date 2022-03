« Panorama des purificateurs d’air dans le tertiaire », un guide signé Uniclima

Comment adapter une installation de purificateur d’air dans un projet de rénovation ou de construction de bâtiment tertiaire ? C’est ce à quoi répond le « panorama des purificateurs d’air dans le tertiaire », publié ce jeudi par le syndicat Uniclima. Au sommaire : exploration des huit solutions adaptées à ce type de bâti et rappel des normes et règles de mise en œuvre pour l’efficacité d’un purificateur en termes de QAI.

« Avant, la purification de l’air constituait un marché́ spécifique pour des zones dédiées telles que le milieu hospitalier. Aujourd’hui, elle représente un marché́ à pérenniser. Les pistes pour y parvenir semblent de dessiner, notamment en rénovation où les purificateurs d’air pourront compléter des installations de ventilation existantes », explique Christophe Teissier, président du groupe d’experts « Filtration et épuration pour la qualité́ d’air » d’Uniclima.

Et le Syndicat professionnel des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques en sait quelque chose, rassemblant 80 % des industriels de la ventilation et du traitement d’air, 60 % des acteurs de la filtration et de l’épuration de l’air, et 92% des industriels de la climatisation de l’air.

D’autant des solutions de purification d’air éclosent de plus en plus chez diverses marques, que ce soit Viessman qui équipe une école à proximité de Faulquemont (57) ou bien K-Line dans le résidentiel. Mais c’est plus spécifiquement aux solutions de purification de l’air dédiées au marché du tertiaire qu’Uniclima consacre un guide, publié jeudi 3 mars.



Huit types de solutions disponibles sur le marché du bâtiment tertiaire

« La crise et l’intérêt grandissant pour les questions de qualité́ d’air intérieur (QAI) demandent désormais aux collectivités - pour tous les établissements accueillant du public comme les écoles, les locaux administratifs, les cantines – aux établissements de santé, aux dirigeants et managers de petites et grandes entreprises et plus encore aux architectes et aux bureaux d’études de porter toujours plus haut l’approche QAI dans leurs projets de rénovation », déclare Christophe Teissier.

Si le marché des purificateurs d’air connait, selon les estimations du syndicat, une belle dynamique qui devrait se tasser en 2022, l’offre semble encore méconnue voire illisible du côté des décideurs dans le tertiaire.

D’où l’intérêt de ce « panorama des purificateurs d’air dans le tertiaire ». Le guide de 24 pages recense huit types de solutions adaptées : filtrations particulaire, électrostatique, à plasma froid, à charbon actif, le rayonnement UV-C, la photocatalyse, l’ozonation et l’ionisation.

« L’objectif du guide n’est pas de faire ou d’orienter le marché́ autour des seuls purificateurs proposés par les industriels membres d’Uniclima ou préconisés par des organismes institutionnels, mais de présenter toutes ces solutions, multiples dans leurs formes et leurs fonctionnalités en pointant leurs avantages, leurs applications connues, les précautions d’usage, les règles de maintenance et d’entretien etc. », assure Christophe Teissier.

Orienter les décideurs et prescripteurs du tertiaire dans leurs choix

Plus qu’un simple catalogue de produit, ce « panorama des purificateurs d’air dans le tertiaire » décrypte les normes de référence associées aux produits. Le décideur ou prescripteur d’un projet d’un bâtiment pourra ainsi en savoir plus sur la norme de référence NF B44-200 de 2016 sur les niveaux de performances intrinsèques requis en matière de purification comme sur la NF 536, dédiée à la certification des épurateurs.

Le document fait également une piqûre de rappel concernant la nécessité de combiner purification de l’air et stratégie globale de QAI, car « l’apport d’air neuf par ventilation mécanique ou naturelle constitue la première mesure à prendre à l’intérieur d’un bâtiment », insiste Uniclima.

Un chapitre intitulé « Comment choisir son épurateur d’air » tend à initier le lecteur sur les bases méthodologiques de la conduite d’un projet de rénovation ou d’amélioration de la QAI (objectif, configuration et solutions associables…)

De quoi faire avancer la recherche sur cet enjeu de santé publique, qui fêtait ses 20 ans en janvier dernier.

Pour consulter le guide conçu par des industriels membres d’Uniclima, cliquer ici.