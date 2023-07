Dans un contexte marqué par la hausse de l’inflation et de la baisse du pouvoir d’achat, plus d’un salarié sur deux comptes demander une augmentation cette année. Demander une augmentation salariale dans le secteur du BTP peut néanmoins être une démarche délicate. Vous pouvez estimer que votre salaire ne reflète pas toujours adéquatement l'importance de votre travail et votre contribution à l'entreprise. Dès lors, si vous estimez mériter une augmentation de salaire, il est crucial de savoir comment aborder cette demande de manière stratégique. Il faut être à la fois précis et convaincant. En suivant les étapes clés présentées dans cet article, vous augmenterez vos chances de succès.

Faire des recherches préliminaires

Avant de demander une augmentation de salaire, il est important d’effectuer des recherches approfondies sur les salaires moyens dans le secteur du BTP, en particulier pour des postes similaires au vôtre. Cette connaissance vous donnera une base solide pour étayer votre demande d’augmentation. Consultez la convention collective du BTP afin de connaître les minimas de rémunération en fonction de votre poste.

Vous pouvez consulter notre guide sur les salaires des métiers du BTP pour 2023 ou tout autres sources fiables.

Il est également important de se renseigner sur les pratiques salariales de votre entreprise et de s’y adapter. Si, par exemple, elle a l’habitude d’augmenter ses salariés de 5 %, il serait mal venu de demander une augmentation de 10 %.

A noter qu’à partir de deux ans sur un même poste, on peut prétendre à une augmentation de 2 à 10 % de son salaire annuel brut. Si votre demande dépasse les 10 %, il vaut mieux que vous envisagiez de changer d'emploi. Mais, gardez à l’esprit qu’en général, le taux moyen d’augmentation est de l’ordre de 3 %. Par ailleurs lors de votre entretien, l'annonce d'une fourchette de salaire souhaitée est préférable à un montant fixe.

Vous préparer et évaluer votre valeur

Avant de rencontrer votre employeur pour demander une augmentation de salaire, il est conseillé d’évaluer objectivement votre valeur dans l'entreprise. Vous pouvez notamment lister : vos réalisations passées, la valeur ajoutée que vous fournissez à l'entreprise, vos compétences spécifiques et les compétences managériales que vous apportez à l'équipe.

Il est important d’identifier les projets réussis sur lesquels vous avez travaillé, les responsabilités supplémentaires que vous avez assumées et les compétences apprises depuis votre embauche dans l’entreprise.

Avoir ces informations en main permet de légitimer votre augmentation de salaire. Par ailleurs, cela vous assure d’exposer clairement pourquoi vous méritez une augmentation.

Choisir le bon moment et l'approche appropriée

Pour une augmentation de salaire dans le secteur du BTP, il est préférable de sélectionner soigneusement le moment de votre demande. La demande d’augmentation de salaire aura plus de chance d’aboutir dans une période où l’entreprise est financièrement stable. Il faut éviter les moments de crise ou de pression intense.

Une augmentation de salaire se prépare. Veillez à planifier à l’avance une réunion formelle avec votre supérieur hiérarchique. Ne faites pas votre demande lors d’un trajet vers un chantier ou lors d’une pause repas.

Il convient de faire preuve de professionnalisme et d’aborder la question de manière structurée et confidentielle.

Présenter une argumentation solide

Lors de votre réunion, présentez votre demande d'augmentation de salaire de manière claire et concise. Mettez en avant vos réalisations, vos compétences et votre expérience pour montrer comment vous avez contribué à la réussite de l'entreprise. Expliquez pourquoi vous méritez une rémunération plus élevée en mettant l'accent sur votre valeur ajoutée et l'impact positif que vous avez eu sur les projets. Présentez également des données comparatives sur les salaires du marché pour étayer votre demande.

Il convient également d’adopter une bonne attitude de négociation. Il faut à la fois montrer de l’intérêt pour votre poste et votre entreprise tout en étant factuel. L’important est de rester professionnel et de parvenir à mettre ses émotions de côté.

Vous trouverez ci-dessous une liste de situations et d’arguments permettant de justifier une demande d’augmentation de salaire dans le BTP.

Découvrez les écarts de salaire selon les régions.

Être prêt à négocier

Il est possible que votre employeur ne puisse pas vous accorder une augmentation de salaire immédiate. Soyez préparé à une discussion ouverte à ce sujet et à négocier. Gardez à l'esprit que la négociation ne se limite pas seulement au salaire de base, mais peut également inclure des avantages tels que des primes, des formations supplémentaires ou des perspectives d'avancement. Soyez ouvert aux compromis et recherchez des solutions qui pourraient satisfaire les deux parties.

Que faire en cas de refus ?

SI votre demande d’augmentation de salaire n’aboutit pas, votre employeur doit motiver son refus. Par ailleurs, cela ne signifie pas que la négociation est entièrement clôturée. Vous pouvez lui demander des compensations, par exemple une prime. Par ailleurs, la formation professionnelle continue vous permet de gagner en compétences et de faire évoluer votre poste. Des passerelles entre différents métiers du BTP existent. Découvrez les métiers du BTP qui paient le plus.

Les choses à ne pas faire pour demander une augmentation de salaire

Demander une augmentation de salaire est une étape importante dans la progression d’une carrière. Pour mettre toutes les chances de son côté lors d’une demande d’augmentation de salaire dans le

BTP, certains comportements et demandes sont à proscrire. Il est essentiel d’éviter certaines erreurs qui pourraient nuire à votre chance de réussite. Voici les erreurs les plus courantes à éviter afin que votre demande d’augmentation de salaire aboutisse.

Il ne faut pas aborder la question de la revalorisation salariale trop tôt. Demander plus sans argument valable, être en décalage avec le marché et être inflexible sont également trois situations à éviter.

Lorsque le montant souhaité est abordé, vous devez parler en brut et éviter d’être trop gourmand.

Il convient également de ne pas jouer sur les émotions et de s’en tenir au fait. Votre discours doit être construit et argumenté et non fait de menaces. Vous ne devez pas adopter une posture défensive ou agressive. « Si vous ne m’augmentez pas, je vais dorénavant faire le minimum vital » ou encore « Si je ne suis pas augmenté, je quitte cette entreprise » ne sont pas des phrases à dire au cours de votre échange. Ces phrases ne prouvent pas votre valeur et auront plutôt tendance à vous desservir.

Enfin, vous ne devez pas apparaître comme quelqu’un qui n’a pas confiance en lui. Il faut avoir confiance en vos compétences et votre valeur. Ne sous-estimez pas votre contribution à l’entreprise. Si vous ne croyez pas en vous-même, il sera difficile de convaincre votre employeur de vous accorder une augmentation.

En évitant ces erreurs courantes, vous augmenterez vos chances de succès lors de votre demande d’augmentation de salaire. Soyez préparé, professionnel et confiant, et ne craignez pas de défendre votre valeur et ce que vous apportez à l’entreprise.

Alexandre Masson