Salaires dans le BTP : Fed Construction publie son étude par région

La dernière étude publiée par Fed Construction fait état d’un marché de l’emploi toujours tendu dans le BTP, avec de nombreux profils recherchés par les entreprises. Ces dernières se doivent désormais de séduire les candidats avec des conditions de travail plus avantageuses (salaire, télétravail, horaires aménagés…) pour se démarquer de leurs concurrents.

Un an après la première édition, Fed Construction publie sa deuxième étude portant sur la rémunération des professionnels du BTP par région.

Cette étude propose un focus sur quatre régions : l’Île-de-France, l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Provence-Alpes-Côte d’Azur, et les Hauts-de-France.

De nombreux postes en tension

À l’échelle de l’Île-de-France, Fed Construction rappelle que l’année 2022 a été « exceptionnelle » en matière de recrutements, dans une région concentrant de nombreux chantiers : les Jeux Olympiques de Paris 2024, Notre-Dame de Paris, le Grand Paris Express…

Début 2023, les besoins en recrutement restent soutenus, et les entreprises recherchent plus particulièrement des chargés d’affaires, des conducteurs de travaux, et des dessinateurs-projeteurs.

Face à l’essor de la construction durable, de la rénovation énergétique, et des énergies renouvelables, les postes d’ingénieur construction durable, de chef de projet efficacité énergétique, et de chargé d’études thermiques, sont également très plébiscités.

Dans un marché de l’emploi en tensions, les candidats sont en position de force, et n’hésitent pas à revoir à la hausse leurs rémunérations et à négocier des conditions de travail plus avantageuses (télétravail, horaires aménagés, équilibre vie professionnelle et personnelle etc.).

La tendance est la même en Auvergne-Rhône-Alpes, où les postes à pourvoir sont nombreux. Les entreprises recherchent notamment des conducteurs de travaux, économistes de la construction, chargés d’affaires, dessinateurs-projeteurs, et thermiciens. Dans cette région, le cabinet de recrutement note que les jeunes diplômés sont particulièrement gourmands en matière de prétentions salariales.

Dans les Hauts-de-France, les rémunérations des profils expérimentés et experts tendent à se stabiliser et semblent avoir atteint leur « plafond », après des années de fortes augmentations. Outre un salaire attractif, les candidats recherchent aussi des perspectives d’évolution et une certaine technicité des projets. Dans la région, les candidats les plus recherchés sont les chefs de projet TCE en MOE, les conducteurs de travaux GO et TCE, et les profils en étude prix (techniciens et ingénieurs).

Enfin, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, Fed Construction note que les projets sont nombreux, entre la marina olympique du Roucas Blanc pour les JO de Paris 2024, le plan de rénovation des écoles marseillaises, la tour Mirabeau, ou encore l’élargissement de l’A57. Dans ce contexte, de nombreux profils sont recherchés : des ingénieurs-conducteurs de travaux TCE en réhabilitation et logement social, des ingénieurs ou chargés d’études de prix TCE, des conducteurs de travaux TP/VRD, et des ingénieurs études de prix TP/VRD. Côté maîtrise d’œuvre, les professionnels en VRD, CVC, thermique sont les plus demandés.

Au niveau des écarts de salaires entre régions, un conducteur de travaux principal est rémunéré entre 50 et 65 K€ par an en Île-de-France, entre 45 et 60 K€ en Auvergne-Rhône-Alpes et en Provence-Alpes-Côte d’Azur, et entre 40 et 62 K€ dans les Hauts-de-France.

Pour les chefs de chantier, la rémunération se situe entre 33 et 55 K€ en Île-de-France, entre 28 et 55 K€ en AuRA, et entre 28 et 45 K€ en PACA et dans les Hauts-de-France.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock