Couvreur-Zingueur : L’École du Toit ouvre officiellement ses portes

Face aux défis de la transition énergétique et de l’emploi, Asturienne, enseigne spécialisée dans les matériaux de couverture, et filiale de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB), lance l’École du Toit, son nouveau programme de formation. L’objectif ? Accompagner les entreprises du secteur à trouver de la main-d’oeuvre qualifiée. L’enseigne annonce également poursuivre le déploiement de son service d’atelier de façonnage.

Acteur majeur de la distribution du zinc et de la fenêtre de toit, Asturienne s’affirme comme un « partenaire essentiel » pour les professionnels. En partant de ce postulat, l’enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB) entend s’engager encore plus auprès de ses clients professionnels, notamment pour faire face aux difficultés de recrutements sur les métiers de la couverture, ainsi qu’aux enjeux de rénovation énergétique. « Nous souhaitons accompagner nos clients professionnels au quotidien, leur fournir les solutions et les produits les plus performants, et leur apporter une aide précieuse face aux grands défis qu’ils ont à relever », précise l'enseigne.

Se former aux métiers de la couverture

Le spécialiste propose déjà une offre de façonnage et profilage des métaux pour les chantiers de couverture et de façade, et dispose de 15 ateliers qu’il met au service de ses clients. L'objectif : réaliser tous les ouvrages de pliage et façonnage des métaux des plus simples au plus complexes pour faire gagner du temps à ses clients couvreurs « qui ne peuvent pas plier eux-mêmes faute de main d’oeuvre ».

L’enseigne a d’ailleurs renouvelé et modernisé son parc de machines pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de ses clients. D’autres ouvertures sont prévues en 2022 pour atteindre un objectif de 20 à 25 ateliers d’ici 2025.

Mais les métiers de la toiture reposent sur un véritable savoir-faire et une expertise particulière. Ainsi, en lançant l’École du Toit, un programme entier de formation pour les futurs couvreurs, l’enseigne décide d'aller encore plus loin. En aidant concrètement les entreprises du secteur à trouver de la main d’oeuvre qualifiée, Asturienne entend faciliter la mise en relation entre les entreprises de couverture et les jeunes, mais également rendre plus attractifs ces métiers, souvent méconnus.

Ouvert aux jeunes de 18 à 30 ans, de niveau Bac ou en reconversion professionnelle, ce programme de formation a d’ores et déjà lancé deux classes pilotes de « Titre Professionnel Couvreur-Zingueur ». Trente apprentis ont ainsi intégré cette formation d’un an en alternance depuis février dernier. Pour septembre prochain, Asturienne envisage d’ouvrir six classes supplémentaires dans différentes villes de France.

