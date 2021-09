Focus sur la rénovation énergétique avec le catalogue Dispano

L'enseigne Point.P publie la troisième édition de son guide « Construire et rénover en biosourcé », enrichi de six nouvelles rubriques par type de travaux, et de nombreux nouveaux produits, notamment en paille de riz, liège et béton de chanvre. Des tableaux récapitulatifs permettent en outre aux artisans de comparer les performances et caractéristiques des différents produits pour faire leurs choix.