Formation : « Place de la Qualif’ » veut faire monter en compétences les artisans

Partant du constat que les artisans du bâtiment ont parfois du mal à prendre le temps de se former, l’enseigne Cedeo annonce lancer « Place de la Qualif’ », une nouvelle plateforme permettant aux professionnels de trouver rapidement et facilement des formations pour les aider à monter en compétences. Plus de 500 sessions de formation sont déjà recensées.

Il y a un an, Cedeo soufflait ses 30 bougies. Consciente des évolutions actuelles, l’enseigne de Saint-Gobain Bâtiment France (SGDB) lance régulièrement de nouveaux outils pour faciliter le quotidien des professionnels du bâtiment, notamment grâce à la digitalisation. Dans le cadre de son accélérateur de performances « Cedeo Boost », le spécialiste du génie climatique, du sanitaire et de la plomberie annonce aujourd’hui lancer « Place de la Qualif’ », une plateforme permettant aux artisans de s’inscrire facilement à des formations près de chez eux, voire de les suivre à domicile. Dans un contexte de fort dynamisme pour le marché du génie climatique, notamment avec le succès des pompes à chaleur (PAC) et l’essor des énergies renouvelables, les plombiers et chauffagistes doivent en effet s’adapter aux nouvelles demandes de leurs clients. Des centaines de formations recensées Pour le moment, la plateforme recense plus de 500 sessions de formation, proposées par 7 organismes spécialisés. Prochain objectif : parvenir à 20 organismes de formations pour multiplier le nombre de formations. Parmi celles déjà disponibles : les certifications QualiPAC, QualiBois, QualiSol, ou encore QualiPV. Cedeo précise que l’habilitation électrique et la certification « IRVE » (Infrastructure de Recharge pour Véhicules Électriques) seront également bientôt ajoutées. Concrètement, le professionnel peut chercher et s’inscrire à une formation en choisissant un type de produit, une formation spécifique, un organisme de formation, et la session qui l’arrange. L’internaute peut alors être mis en relation avec l’organisme de formation et se pré-inscrire via un formulaire en ligne. Dans la rubrique « je suis accompagné », Cedeo propose par ailleurs une assistance administrative pour aider les professionnels à monter leur dossier de qualification. Claire Lemonnier

