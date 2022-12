Industrie du béton : des formations au service des entreprises du secteur

Les formations aux Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) 2022-2023, au service des entreprises de l’industrie du béton, ont débuté le 14 novembre 2022 pour une durée de 6 mois.

La Fédération de l’Industrie du Béton (FIB), avec l’appui du Centre d’Étude et de Recherches de l’Industrie du Béton (Cerib), développe depuis de nombreuses années une offre de formations au service de l’industrie du béton. Pour cette rentrée, cinq Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) sont intégrés.

Les CQP sont des titres reconnus au sein des conventions collectives des Industries de Carrières et Matériaux de Construction. Ces formations certifiantes couvrent les métiers d’agent de préfabrication en démoulage différé, agent de précontrainte, technicien de laboratoire, pilote d’installations automatisées, et chef d’équipe.

Le centre de formation du Cerib permet aux collaborateurs de l’industrie du béton d’acquérir des certifications de qualifications professionnelles. Ces CQP sont un levier de motivation et de fidélisation des équipes opérationnelles et permettent de faciliter et pérenniser l’intégration de nouveaux entrants grâce à un cursus alternant entreprise et organisme de formation.

Plus de 200 heures de formation

Les deux premières sessions CQP ont démarré le 14 novembre 2022 et se poursuivront jusqu’en mai 2023, pour une durée totale de formation de six mois. Les CQP chef d’équipe et pilote d’installations comportent respectivement 224 heures et 210 heures de formation.

Pour répondre aux attentes des chefs d’entreprise et aux contraintes de production, tout en offrant aux stagiaires un parcours de formation optimisé et un suivi régulier, les sessions se déroulent à la fois en présentiel et en distanciel. 70 % du temps en présentiel, sur le site du Cerib à Épernon, et le reste en distanciel, où les collaborateurs doivent assister à des classes virtuelles, rendre des travaux ou des évaluations.

Une fois les formations terminées, les CQP seront délivrés aux apprenants par un jury paritaire ou par le biais d’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). Le partenariat, établi entre le Cerib et la CNAM région Centre-Val de Loire, offre aux apprenants la possibilité d’accéder aux CQP par cette validation, qu’elle soit partielle ou totale.

Enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), les CQP de l’industrie du béton ouvrent les droits à tous les dispositifs de financement.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Cerib