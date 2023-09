Climatisation des logements : les consommations ont représenté en moyenne 25 % cet été

Dans sa dernière étude, Hello Watt a analysé la part des consommations électriques liées à la climatisation des logements français cet été. Parmi les utilisateurs, la moyenne des consommations liées à la climatisation est de 25 %, avec de fortes disparités entre les régions.

Une fois n’est pas coutume, Hello Watt publie une nouvelle étude, portant cette fois-ci sur les consommations électriques liées à la climatisation dans les logements français cet été.

Pour cette étude, le spécialiste des économies d’énergie s’est appuyé sur un échantillon de 5 600 utilisateurs de l’application Hello Watt ayant déclaré avoir une climatisation dans leur logement. Parmi eux, moins de la moitié (46 %) y aurait eu recours cet été.

La facture grimpe à 81 € par mois dans les Alpes-Maritimes

Parmi ces utilisateurs, la part de la climatisation dans la consommation électrique totale a représenté en moyenne 25 % en juillet et août. Sans surprise, cette part augmente nettement dans les départements du pourtour méditerranéen, avec 35 % dans les Alpes-Maritimes, soit 81 € par mois, contre 13 % en Moselle, pour une facture de 27 € par mois.

Coût moyen de la climatisation dans les logements français en juillet. Source : Hello Watt

Pour réduire l'utilisation de la climatisation et les factures d'énergie, Hello Watt rappelle que les travaux de rénovation énergétique doivent être le préalable pour obtenir un meilleur confort d’été comme d’hiver, en passant par l’isolation des sols et murs, ou encore le changement de fenêtres. Lorsque la climatisation reste nécessaire, le spécialiste des économies d’énergie conseille d’opter pour une pompe à chaleur (PAC) réversible, qui consomme moins de chauffage en hiver, ce qui compensera les consommations en été.

Trouver des alternatives aux climatiseurs très émetteurs de CO2

Avec les étés de plus en plus chauds que connaît la France – et le monde entier – Hello Watt en profite pour rappeler que la climatisation est un cercle vicieux, puisque les climatiseurs rejettent de la chaleur, incitant à en installer toujours plus.

Si seulement 4 % des logements en possèdent en Inde, ces chiffres pourraient se multiplier dans les années à venir avec la hausse du niveau de vie. Ainsi, selon l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE), les émissions de CO2 liées à la climatisation devraient doubler d’ici 2050.

Parmi les solutions avancées, alimenter les climatiseurs grâce à l’énergie solaire pourrait être envisagé, alors que le pic de production en journée coïncide le plus souvent avec le pic de consommation.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock