La Copro des Possibles devient une école

Issue d’un programme retenu dans le cadre du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) en 2019, la Copro des Possibles se pérennise, et devient une école nationale de la copropriété. Elle a désormais pour objectif de dispenser 150 formations par an.

Initialement lancée pour favoriser la rénovation énergétique dans les copropriétés, la Copro des Possibles avait conclu en 2021 un partenariat avec Foncia pour former 1 400 gestionnaires de copropriétés.

Dans le cadre des CEE Copropriété, « Rénovons Collectif » est le seul programme à avoir été reconduit pour les années 2022-2023. Parmi les 9 formations retenues, 3 seront proposées par la Copro des Possibles, en partenariat avec la Soliha.

150 formations par an

Trois ans après son lancement, la Copro des Possibles est désormais reconnue comme un organisme de formation indépendant certifié Qualiopi. En tant qu’école, elle poursuivra ses actions de formation à destination des copropriétaires, syndics et professionnels du bâtiment. Son objectif : s’organiser autour d’une équipe de 4 personnes, et dispenser 150 formations par an.

Pour 2023, l’organisme de formation annonce notamment qu’il travaillera avec le spécialiste de l’immobilier Sergic pour la montée en compétences de ses collaborateurs.

Par ailleurs, dans le cadre du LAB de recherche sur la copropriété, trois études ont été lancées sur des sujets comme le chauffage individuel, la ville de demain, ou encore la surélévation pour financer la rénovation globale et valoriser le patrimoine immobilier.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock