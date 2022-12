Cedeo lance une école du génie climatique Vie pratique | 08.11.22

Lutter contre les pénuries de main d’oeuvre parmi les installateurs en génie climatique et renforcer le niveau de qualification, tel est le but de la création de 19°C - L’École du génie climatique, par le distributeur Cedeo. Ce cursus d’un an tend à former plus de mille apprentis dans les quatre prochaines années.

Les métiers du génie climatique gagnent en puissance, entre crise énergétique et réchauffement climatique. En témoigne la revalorisation salariale des professionnels, récemment observée par la Fedene et cinq autres organisations syndicales. Une façon de répondre aux pénuries de main d’oeuvre présente dans ce secteur. En effet, selon Pôle Emploi, 70 % des embauches dans ces métiers sont un problème pour les employeurs dans le génie climatique. Mais au-delà du manque de main d’oeuvre, qu’en est-il de leur niveau qualification ? C’est à cet enjeu que Cedeo, négociant et distributeur de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, spécialisé dans la plomberie et le chauffage, répond, à travers 19°C - L’École du génie climatique. Construite en partenariat avec les centres de formation, ce nouveau module « vise à créer un véritable écosystème de mise en relation entre les entreprises clientes de Cedeo, les apprentis et les centres de formation partenaires », expose Ursula Lafleurière, directrice du projet au sein de Cedeo. Objectif 1500 apprentis formés d’ici 2026 C’est dans les CFA de Roubaix et d'Evreux, que la formation de terrain débutera à partir de janvier 2023. Destiné aux jeunes de 18 à 29 ans, le cursus d’un an permettra l’obtention du titre professionnel d’Installateur thermique et sanitaire en génie climatique. Afin d’encourager la lutte contre le réchauffement climatique et pour le confort thermique dans les bâtiments, Cedeo propose à travers 19°C - L’École du génie climatique, un module complémentaire de 70 heures consacré à la rénovation énergétique. Il prodiguera les savoirs-faire en termes d’installations PAC, biomasse, solaire ainsi que de chauffe-eau thermodynamique. Des connaissances renforcées par des contrats d’alternances (3 semaines en entreprise et 1 semaine en formation), favorisés par le réseau que le négociant et distributeur Cedeo entretient avec ses artisans plombiers-chauffagistes. Découlant du plan Préférence 2025 présenté en 2019 par Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, 19°C - L’École du génie climatique est la troisième initiative de formation impulsée par le groupe, après l’École du toit par Asturienne en janvier 2022, et l’École des bâtisseurs par Point.P ce mois d'octobre. L’objectif de la formation est d’atteindre 1 500 apprentis formés d’ici 2026.

