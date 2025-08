Label RGE : comment l'obtenir et quels avantages pour les artisans ?

Label RGE : comment l’obtenir en 2025 ? Certification, étapes, avantages… Tout ce que les artisans doivent savoir pour se démarquer en rénovation énergétique.

Qu'est-ce que le label RGE ?

Instauré en 2011, le label RGE vise à identifier les entreprises et artisans qualifiés dans le domaine de la rénovation énergétique et des énergies renouvelables. Il sert de repère aux particuliers et aux maîtres d'ouvrage pour sélectionner des professionnels compétents, garantissant des travaux conformes aux normes en vigueur. De plus, le recours à un artisan RGE est souvent indispensable pour que les clients puissent bénéficier des aides financières de l'État dédiées à la transition énergétique.

Les étapes pour obtenir le label RGE

Étape Description 1 - identifier l'organisme de certification Choisir l'organisme correspondant à son domaine d'activité (Qualibat, Qualit'EnR, Qualifelec, Certibat) 2 - suivre une formation spécifique Formation de 2 à 3 jours pour renforcer les compétences techniques et réglementaires 3 - constituer un dossier de candidature Fournir des documents administratifs, des références de chantiers et un relevé de sinistralité 4 - soumission et instruction du dossier L'organisme examine les pièces fournies (délai moyen : 1 à 2 mois) 5 - audit de réalisation Dans les 2 ans suivant la certification, un chantier est audité pour vérifier la conformité aux normes RGE

Les avantages du label RGE pour les artisans

→ Accès aux aides financières pour les clients

Le label RGE est indispensable pour que vos clients puissent prétendre aux aides publiques comme :

MaPrimeRénov'

L'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ)

Les Certificats d'Économies d'Énergie (CEE)

Cela rend vos services plus attractifs et facilite la concrétisation des projets.

→ Renforcement de la crédibilité et de la confiance

Le label RGE est un gage de qualité reconnu par les pouvoirs publics et les consommateurs. Il atteste de votre expertise et renforce la confiance des clients potentiels.

→ Augmentation de la visibilité

Les artisans certifiés RGE sont référencés dans des annuaires officiels comme France Rénov', augmentant ainsi leur exposition et leurs opportunités d'affaires.

→ Accès à de nouveaux marchés

Avec l’essor des préoccupations environnementales, le marché de la rénovation énergétique est en pleine expansion. La certification RGE permet d’accéder à des projets plus ambitieux et mieux rémunérés.

→ Amélioration des compétences

Le processus de certification implique une formation continue et une mise à jour régulière des connaissances, ce qui permet aux artisans de rester compétitifs.

FAQ sur le label RGE

Combien de temps faut-il pour obtenir le label RGE ?

En moyenne, le processus complet prend entre 3 et 5 mois, dont 1 à 2 mois pour le traitement du dossier par l'organisme de certification.

Quel est le coût de la certification RGE ?

Le coût varie selon l’organisme certificateur et la taille de l’entreprise. Il comprend les frais de formation, d'audit et d'inscription au label.

Le label RGE est un atout majeur pour les artisans du bâtiment souhaitant se démarquer et répondre aux exigences croissantes du marché de la rénovation énergétique. En suivant les étapes décrites et en mettant en avant les avantages liés à cette certification, les professionnels peuvent améliorer leur compétitivité et renforcer leur activité.

Par Camille Decambu