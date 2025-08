Crédit d’impôt et TVA réduite : comment financer ses travaux de rénovation ?

Travaux de rénovation : comment profiter du crédit d’impôt et de la TVA réduite ? Conditions, démarches et aides pour alléger le coût de vos projets.

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) et MaPrimeRénov'

→ Qu'est-ce que le crédit d’impôt ?

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) était un dispositif fiscal permettant de déduire de son impôt une partie des dépenses liées à l’amélioration de la performance énergétique d’un logement. En 2020, il a été remplacé par MaPrimeRénov', une aide plus accessible et adaptée aux revenus des ménages.

→ MaPrimeRénov' : un dispositif plus ciblé

MaPrimeRénov' s’adresse à tous les propriétaires, qu'ils occupent ou louent leur logement. Son montant varie selon les revenus et les travaux engagés.

Comparatif des aides MaPrimeRénov' selon les travaux :

Type de travaux Montant maximum de l'aide Isolation des murs Jusqu'à 75 € / m² Isolation des combles Jusqu'à 25 € / m² Chaudière à granulés Jusqu'à 10 000 € Pompe à chaleur Jusqu'à 4 000 €

→ Comment faire une demande ?

Vérifier l'éligibilité sur le site officiel maprimerenov.gouv.fr.

Déposer un dossier en ligne avant le début des travaux.

Faire réaliser les travaux par une entreprise RGE (Reconnu Garant de l'Environnement).

Recevoir l'aide une fois les factures envoyées.

La TVA réduite à 5,5 % ou 10 % pour les travaux

→ Qui peut bénéficier de la TVA réduite ?

TVA à 5,5 % : Travaux d'économie d'énergie (isolation, chaudières performantes, pompes à chaleur, etc.).

TVA à 10 % : Travaux d’amélioration, transformation et entretien d'un logement de plus de 2 ans.

→ Comment en bénéficier ?

Vérifier l'éligibilité des travaux.

Passer par un professionnel qui appliquera directement la TVA réduite sur la facture.

Signer une attestation confirmant que le logement a plus de 2 ans.

Autres aides complémentaires

Aide Montant / avantages Éco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ) Jusqu'à 50 000 € sans intérêts Aides de l'Anah Jusqu'à 50 % du montant des travaux sous conditions de ressources Primes des fournisseurs d'énergie Financement partiel via les Certificats d'économie d'énergie (CEE)

Financer ses travaux de rénovation est plus accessible grâce aux aides publiques et aux réductions fiscales. En combinant MaPrimeRénov', la TVA réduite, l'éco-PTZ et les aides locales, vous pouvez réaliser des économies significatives tout en améliorant le confort de votre logement et en réduisant votre empreinte énergétique.

FAQ : les questions les plus posées

Quels travaux sont éligibles à la TVA réduite ?

Les travaux de rénovation énergétique (isolation, chauffage économique) et les aménagements d’amélioration (fenêtres, toitures).

Peut-on cumuler plusieurs aides ?

Oui, MaPrimeRénov' peut être cumulée avec l'éco-PTZ, les aides de l’Anah et les primes CEE.

Comment savoir si mon artisan est RGE ?

Vérifiez sur france-renov.gouv.fr la liste des entreprises certifiées.

Par Camille Decambu