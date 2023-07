La terrasse extérieure est un espace de vie très apprécié, offrant un lien direct avec la nature et une extension agréable de sa maison. Cependant, choisir le bon matériau pour une terrasse est une décision cruciale. Différents matériaux offrent des caractéristiques variées en termes d'esthétique, de durabilité, d'entretien et de coût. Dans cet article, nous allons étudier les principales options de matériaux pour les terrasses extérieures.

Terrasse extérieure en bois naturel

Le bois naturel est un choix classique mais indémodable pour les terrasses extérieures, apprécié pour sa beauté naturelle et son aspect chaleureux. Parmi les essences de bois couramment utilisées, on trouve le pin, l'ipé, le cèdre rouge, le teck ou encore le chêne. Le bois naturel ajoute une touche d'élégance à tout espace extérieur et s'intègre bien dans différents styles architecturaux, des plus contemporains aux plus rustiques.

Le bois est un matériau qui vit et qui respire. Les saisons et notamment les intempéries ont pour conséquence de faire subir à une terrasse extérieure en bois des mouvements, qui peuvent être importants. Le bois de la lame, des solives et des lambourdes doit être un bois résistant et choisi avec soin.



Les avantages du bois naturel Les inconvénients du bois naturel Aspect naturel et chaleureux

Résiste aussi bien aux températures élevées que basses

Facile à installer

Se patine avec le temps ajoutant un certain charme

Durable et écologique Nécessite un entretien régulier : huilage, vernissage…

Peut se déformer ou se fissurer sous l'effet des intempéries

Coût initial plus élevé que certains autres matériaux



Le prix d’une terrasse extérieure en bois naturel varie en fonction de plusieurs facteurs :

l’essence de bois choisie

le platelage

la technique de pose

les travaux annexes (dépose de l’ancienne terrasse, terrassement...)

Les prix donnés ci-dessous sont donnés à titre indicatif et ne comprennent pas la main d’œuvre.

Essence de bois Prix Terrasse en bois résineux Entre 15 et 40 euros par mètre carré Terrasse en bois exotique Entre 60 et 110 euros par mètre carré

Terrasse extérieure en bois composite

Le bois composite est une alternative moderne au bois naturel. Il est fabriqué à partir d'un mélange de bois recyclé, de polymères issus du recyclage des plastiques ainsi que de pigments. Ce mélange lui confère une apparence similaire au bois naturel, mais avec des propriétés améliorées.

Le bois composite imite aujourd’hui aussi bien les essences de bois exotiques que les essences de bois nobles. Veines, fentes et nœuds sont reproduits sur les bois composites. Le bois composite offre un large choix de motifs, de textures et de coloris permettant ainsi de créer la terrasse extérieure correspondant parfaitement à ses envies.

Les avantages du bois composite Les inconvénients du bois composite Imputrescible et imperméable

Résiste à la décoloration et aux tâches

Entretien plus facile que du bois naturel (pas de besoin de vernissage ou d'huilage)

Durée de vie (bois garanti jusqu’à 30 ans)

Un large choix de couleurs et de finitions Peut devenir chaud au toucher par temps très ensoleillé

Plus cher que le bois naturel

Impossibilité de peindre ou de vernir du bois composite



Le prix d’une terrasse extérieure en bois composite fluctue entre 50 euros et 130 euros par mètre carré.

Terrasse extérieure en pierre naturelle

Elégante et intemporelle, la pierre naturelle est également appréciée pour sa durabilité exceptionnelle. Le granit, le calcaire, le grès, l’ardoise, la pierre bleue ou encore le travertin peuvent être utilisés pour concevoir une terrasse extérieure.

Vendue en dallage, la pierre naturelle existe en multitude sortes, de couleurs, de formats et d’aspects répondant ainsi à tous les projets de terrasse extérieure.

Les avantages de la pierre naturelle Les inconvénients de la pierre naturelle Sa durée de vie

Résiste aux intempéries

Nécessite peu d’entretien

Résiste aux rayures Coût initial élevé

Installation nécessitant l’intervention d’un professionnel qualifié

Certaines pierres peuvent devenir glissantes avec la pluie



Le prix pour une terrasse extérieure en pierre naturelle varie en fonction des matériaux utilisés. Par ailleurs, si un terrassement est à prévoir le prix sera plus important. Les travaux de terrassement permettent de niveler et d’aplanir le sol.

Pierre naturelle Prix au mètre cassé sans la pose Ardoise Entre 30 et 50 euros Granit Environ 100 euros Travertin Entre 20 et 75 euros Grès Entre 40 et 55 euros Calcaire Entre 80 et 150 euros

Terrasse extérieure en carrelage

Le carrelage est un choix polyvalent pour les terrasses extérieures, offrant une large gamme de couleurs, de formes et de textures. Il peut être fabriqué à partir de céramique, de porcelaine ou de pierre, et peut imiter l'apparence du bois, de la pierre naturelle ou d'autres matériaux.



Pour une terrasse extérieure, il est recommandé d’utiliser comme carrelage le grès cérame pleine masse. Chauffé à très haute température, ce carrelage est le plus solide du marché et offre une très forte résistance aux intempéries.



Les avantages du carrelage Les inconvénients du carrelage Résiste aux tâches et à la décoloration

Facile à nettoyer et à entretenir

Multitude de designs

Le prix Certaines surfaces de carrelage peuvent être glissantes lorsqu'elles sont mouillées

Les carreaux de basse qualité peuvent se fissurer avec le temps

L'installation nécessite une surface de support solide





Le prix au mètre carré d’une terrasse en carrelage varie en fonction du carrelage choisi. Au-delà du simple aspect esthétique, un autre critère joue sur le prix du carrelage : sa résistance à la glissance. Pour faire son choix, il convient de se référer à la norme française XP P 05-011. Cette norme permet notamment de faire la distinction entre les sols où l’on peut circuler pieds nus et ceux qui nécessitent d’être les pieds chaussés.

Les prix dans le tableau ci-dessous sont indiqués hors pose. De manière générale, le tarif horaire d’un carreleur est compris entre 35 et 70 euros du mètre carré.

Type de carrelage Prix au mètre carré sans la pose Carrelage grès imitation bois Entre 15 et 110 euros Carrelage grès imitation béton Entre 10 et 55 euros Grès imitation carreaux de ciment Entre 15 et 80 euros Carrelage grès imitation pierre Entre 15 et 100 euros Grès imitation terre cuite Entre 10 et 35 euros Carreaux en terre cuite Entre 30 et 120 euros



Terrasse extérieure en béton



Le béton est une option moderne et durable pour les terrasses extérieures. Il peut être coulé sur place ou préfabriqué en dalles ou en pavés.

Il existe différents types de béton pour une terrasse extérieure :

Le béton lissé : il peut être mat ou brillant ;

: il peut être mat ou brillant ; Le béton désactivé ou bouchardé : un béton mélangé avec des gravillons ou des granulats. Après le coulage, le béton est lavé en surface pour faire ressortir les gravillons et apporter le relief escompté ;

: un béton mélangé avec des gravillons ou des granulats. Après le coulage, le béton est lavé en surface pour faire ressortir les gravillons et apporter le relief escompté ; Le béton ciré : il s’agit d’un mélange de béton, de résine et de pigments ;

: il s’agit d’un mélange de béton, de résine et de pigments ; Le béton coloré : c’est un béton lissé teinté dans la masse avec des pigments ou coloré en surface via l’application d’un colorant durcisseur ;

: c’est un béton lissé teinté dans la masse avec des pigments ou coloré en surface via l’application d’un colorant durcisseur ; Le béton imprimé : sa surface est travaillée après le coulage à l’aide de moules.

Les avantages du béton Les inconvénients du béton Résiste aux intempéries

Peut être teinté ou estampé pour imiter d'autres matériaux

Facile à entretenir avec un nettoyage régulier Peut se fissurer avec le temps, en particulier dans des conditions météorologiques extrêmes

Certaines surfaces de béton peuvent être glissantes lorsqu'elles sont mouillées

L'aspect brut du béton peut ne pas convenir à tous les styles de design

Le prix d’une terrasse extérieure en béton varie selon la technique utilisée.

Béton utilisé pour une terrasse extérieure Prix moyen Béton lissé Entre 75 et 90 euros du mètre carré Béton bouchardé Entre 110 et 135 euros du mètre carré Béton ciré Entre 100 et 120 euros du mètre carré Béton coloré Entre 80 et 100 euros du mètre carré

