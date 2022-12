La formation des futurs Référents Aide à la Rénovation (RAR) se poursuit

Dans le cadre du programme OSCAR, 6 000 Référents Aide à la Rénovation (RAR) doivent être formés pour informer les artisans sur les aides à la rénovation énergétique. Après un premier MOOC en juillet, les futurs RAR ont suivi une formation en présentiel à Metz, en Moselle.

En février dernier, le programme OSCAR – acronyme d’« Optimisation et Simplification des CEE pour les Artisans de la Rénovation » – était retenu par le ministère de la Transition écologique dans le cadre du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE).

L’objectif de ce programme : former 6 000 Référents Aide à la Rénovation (RAR) – notamment parmi les fédérations du bâtiment et les distributeurs –, qui informeront à leur tour plus de 600 000 artisans du bâtiment sur les aides à la rénovation énergétique, telles que les CEE ou MaPrimeRénov’. L’idée étant in fine d’aider ces artisans à mieux conseiller et accompagner leurs clients dans le montage de demandes d’aide.

En juillet, un premier MOOC était lancé, comprenant trois modules de 20 minutes. Les candidats au statut de RAR devaient obtenir au moins 70 % de bonnes réponses à un QCM pour accéder à la suite de la formation.

Des Référents Aide à la Rénovation (RAR) bientôt prêts pour le terrain

Une première journée en présentiel s’est ensuite tenue à Metz, en Moselle (57). La formation s’est articulée autour de cinq principaux axes : un rappel de l’écosystème des aides publiques et privées, l’analyse de dossiers montés par des artisans, la présentation de l’accompagnement d’un réseau d’artisans, des explications sur le suivi de leurs actions auprès des artisans, et sur la veille à mener concernant les évolutions autour des dispositifs CEE et MaPrimeRénov’.

Cette journée en présentiel a fait l’objet de retours positifs de la part de futurs RAR, estimant notamment que la formation était bien destinée à « tous les niveaux, de débutants à experts ».

La prochaine et dernière étape consistera en une action de sensibilisation auprès d’artisans. À l’issue de cette journée, les RAR se verront remettre leur attestation par un formateur, et pourront commencer à diffuser leurs connaissances sur le terrain.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock