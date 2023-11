Métiers du plâtre et de l'isolation : une étude sur les conditions de travail de ces métiers

L’OPPBTP dévoile les premiers résultats d’une étude menée sur les conditions de travail des professionnels du plâtre et de l’isolation. Trois types de chantiers ont été observés, à la suite de quoi un rapport d’observation a été rédigé. En plus d’une synthèse des informations récoltées, le rapport contient également quelques pistes d’actions visant à améliorer les conditions de travail sur ce type de chantiers.

Le travail d’observation terminé, il est maintenant temps d’en tirer les premières conclusions. L’OPPBTP, en partenariat avec l’Union des Métiers du Plâtre et de l’Isolation (UMPI) et trois services de santé au travail, à savoir l’APST-BT-RP, PRESOA BTP et Santé et Prévention BTP 35, a observé trois types de chantiers pour faire un point sur les conditions de travail dans les métiers du plâtre et de l’isolation.

Pendant trois à quatre jours, des équipes pluridisciplinaires composées de médecins du travail, d’ergonomes et de préventeurs ont observé, en situation réelle, des professionnels du plâtre et de l’isolation en situation de travail.

Pour cette étude, la situation de référence choisie portait sur la pose de cloisons, de plafonds et de doublages sur des opérations de constructions neuves de logements, de bâtiments tertiaires et de logements étudiants ou EHPA/EHPAD. Un choix qui s’explique par la récurrence de ce type de gestes, et par leurs impacts sur la santé des opérateurs, avec notamment les troubles musculo-squelettiques (TMS).

Du bon et du moins bon

L’étude a été menée sur 21 facteurs répartis en quatre thèmes (Organisation, Environnement et risques, Activités physiques, Activités mentales et relations au travail). Après observation du rapport, l’OPPBTP et ses partenaires ont constaté un certain nombre de bonnes pratiques.

Sur l’aspect organisationnel notamment, les équipes d’observateurs ont fait le constat d’une bonne anticipation des besoins en matériels et en effectif sur les chantiers. De plus, les professionnels n’ont pas semblé avoir de difficultés à s’approvisionner, du fait d’un lieu de livraison proche de la zone de pose. Chaque outil est adapté à son utilisateur, et personne ne s’en trouve dépourvu. La communication régulière avec les autres corps de métier est un des autres bons points retenus par les observateurs.

Tout n’est quand même pas parfait, puisque de nombreux axes d’améliorations sont à noter, en particulier dans les domaines de l’environnement de travail et des activités physiques. En plus de l’exposition au bruit et aux risques d’accidents (chutes de hauteur et de plain-pied, heurts, chutes d’objets…), il a été observé que les tâches réalisées quotidiennement par les professionnels sont particulièrement physiques. Le poids des matériaux, leurs dimensions ainsi que la localisation de leur pose, en plafond notamment, impliquent des postures contraignantes pour les compagnons.

Des premières actions en cours

Afin d'améliorer les conditions de travail de ces professionnels, des axes de réflexion sont d’ores et déjà identifiés, en matière de coordination des différents lots présents sur le chantier et d’organisation, de logistique des approvisionnements, d’adaptation des équipements d’aide à la manutention, d’adaptation des matériels de travail en hauteur, de définition de critères de choix des outillages, de formation et de sensibilisation des salariés, à la fois aux risques auxquels ils sont exposés (y compris les risques à effets différés) et à l’utilisation des EPI (protections auditives, APR, gants, lunettes…), mais aussi de définition de critères de choix des équipements de protection individuelle adaptés aux tâches réalisées par les opérateurs.

C’est dans cette optique qu’une instance d’amélioration des conditions de travail, constituée de représentants des organisations professionnelles et d’entreprises, a déjà initié des premiers travaux sur les équipements de travail en hauteur et les équipements de protection individuelle.

Jérémy Leduc

Photo de une : Adobe Stock