Lorsqu'il s'agit de réduire sa consommation d'énergie et de faire des économies sur les factures, choisir le bon chauffe-eau peut jouer un rôle crucial. En effet, on estime à 11 % la part de la consommation énergétique attribuée à la fabrication d’eau chaude. Avec les avancées technologiques et les différentes options disponibles sur le marché, il est essentiel de comprendre quel chauffe-eau est le plus économique en fonction de vos besoins spécifiques. Dans cet article, nous passerons en revue les types de chauffe-eau les plus courants et nous comparerons leur efficacité énergétique, ainsi que leur coût à long terme.

Les facteurs à prendre en compte Avant de définir quel type de chauffe-eau est le plus économique, il convient d’avoir en tête les critères qui influent sur la rentabilité et le coût de ce genre de systèmes de chauffage : La consommation d'énergie : L'efficacité énergétique est un facteur clé pour déterminer l'économie à long terme d'un chauffe-eau ; Le coût initial : Les prix d'achat et d'installation peuvent considérablement varier d'un type de chauffe-eau à un autre ; Les coûts d'entretien : Certains types de chauffe-eaux nécessitent plus d'entretien que d'autres et des opérations plus complexes ; La disponibilité des ressources : En fonction de la disponibilité locale des ressources (solaire, gaz, électricité…), certains modèles seront plus avantageux. Un chauffe-eau solaire sera par exemple plus économique dans le sud de la France que dans le nord ; La fréquence d’utilisation et la quantité d’eau chaude utilisée ; Si le chauffe est éligible aux aides pour les travaux de rénovation énergétique, dont notamment MaPrimeRénov’. Cette prime est accordée par l’État à l'ensemble des ménages. Son montant varie selon les revenus du ménage et les travaux entrepris. Les caractéristiques des différents chauffe-eaux Les informations et les prix dans le tableau ci-dessous sont donnés à titre indicatif et peuvent varier dans le temps et en fonction de la zone géographique.

Type de chauffe-eau Prix d'achat MaPrimeRenov' Consommation en kWh/an Coût d'entretien Chauffe-eau instantané au gaz entre 500 et 2 000 euros Non éligible Faible si système d’appoint ou pour personne seule sinon excessive Tous les ans, entre 100 et 200 euros Chauffe-eau instantané électrique entre 200 et 1 000 euros Non éligible Faible si système d’appoint ou pour personne seule sinon excessive Tous les 5 ans, entre 100 et 200 euros Chauffe-eau solaire entre 3 000 et 10 000 euros Éligible Entre 300 et 600 par m² de panneau solaire Tous les ans, entre 100 et 300 euros Chauffe-eau thermodynamique électrique entre 1 500 et 6 000 euros Éligible Entre 300 et 600 Tous les deux ans, entre 100 et 250 euros Chauffe-eau thermodynamique solaire entre 5 000 et 10 000 euros Éligible Entre 300 et 600 par m² de panneau solaire Tous les ans, entre 100 et 300 euros Cumulus au gaz entre 500 et 2 500 euros Non éligible Plus de 1 000 Tous les ans, entre 100 et 200 euros Cumulus électrique entre 300 et 1 500 euros Non éligible Entre 600 et 900 Tous les ans, entre 100 et 200 euros Quel chauffe-eau choisir pour faire des économies ? Le chauffe-eau thermodynamique : le meilleur compromis Avec une consommation inférieure à celle d’un appareil électrique classique (environ ⅔), un chauffe-eau thermodynamique est un appareil qui permet de réaliser des économies d'énergie significatives, mais il représente un coût initial plus élevé, et il peut ne pas être aussi efficace dans les climats très froids. En effet, le chauffe-eau thermodynamique est conçu pour chauffer de l'eau en utilisant l'énergie thermique présente dans l'air. Il fonctionne selon un principe similaire à celui d'une pompe à chaleur (PAC), mais il est spécialement conçu pour chauffer l'eau. Il existe trois types de modèles différents en fonction du mode de fonctionnement : sur air ambiant, sur air extérieur, sur air extrait. Avantages du chauffe-eau thermodynamique Inconvénients du chauffe-eau thermodynamique Faible consommation d’énergie

Respectueux de l’environnement

Éligible aux aides financières à la transition énergétique

Existe sous format solaire pour encore plus d’économies Coût d’achat relativement élevé

L’encombrement peut être plus important qu’un chauffe-eau classique

Dépendance à la température ambiante

Installation contraignante Le chauffe-eau thermodynamique existe également sous le format solaire. Le chauffe-eau solaire pour des économies maximales Comme leur nom l’indique, les chauffe-eaux solaires utilisent l'énergie solaire pour chauffer l'eau, ce qui en fait l'une des options les plus économiques à long terme. Bien que le coût initial puisse être élevé (plus élevé qu’un chauffe-eau thermodynamique), les économies sur les factures d'énergie peuvent rapidement compenser cet investissement initial important. Il existe quatre types de chauffe-eaux solaires : le chauffe-eau monobloc : avec son ballon installé sur le toit, il réunit dans une même forme compacte le ballon et le panneau solaire ;

: avec son ballon installé sur le toit, il réunit dans une même forme compacte le ballon et le panneau solaire ; le chauffe-eau à éléments séparés à thermosiphon : le ballon d’eau chaude est installé plus haut que les panneaux permettant à l’eau de se réchauffer par convection naturelle ;

: le ballon d’eau chaude est installé plus haut que les panneaux permettant à l’eau de se réchauffer par convection naturelle ; le chauffe-eau à circulation forcée : fonctionne à partir d’une pompe ;

: fonctionne à partir d’une pompe ; le chauffe-eau à auto-vidange : pour éviter le gel de l’installation. Un chauffe-eau solaire est compatible avec tous les types de logements tant qu’on peut y installer des capteurs solaires sur le toit, y compris dans les régions à faible ensoleillement. Attention néanmoins, un chauffe-eau solaire ne peut assurer que près de 70 % des besoins en eau chaude sanitaire d’un logement. Il convient alors de conserver un petit système d’appoint. Avantages du chauffe-eau solaire Inconvénients du chauffe-eau solaire Fonctionne à partir d’une énergie renouvelable et gratuite

Économies importantes à long terme

Éligible aux aides financières à la transition énergétique

Une durée de vie importante Coût d’achat relativement élevé

Dépendance aux conditions météorologiques et à l'ensoleillement

Nécessite un système d’appoint Le chauffe-eau électrique instantané : un bon système d’appoint Un chauffe-eau instantané électrique ne dispose pas de réserve d’eau chaude, l’eau est donc chauffée à la demande. Un chauffe-eau instantané électrique est doté d’une résistance, alimentée par le circuit électrique du logement pour permettre d’augmenter la température de l'eau.



Dans les faits, l’ouverture d’un robinet d’eau chaude entraîne la montée en température de la résistance. À son contact, l’eau monte également en température avant de se déverser par le robinet.



Peu coûteux à l’achat, un chauffe-eau électrique instantané permet de réaliser des économies d’énergie puisqu’il n'y a pas de perte d'énergie liée au maintien d'une température constante de l'eau. Attention, un chauffe-eau électrique instantané a besoin de beaucoup d’électricité pour fonctionner. Le coût devient élevé, s’il est utilisé comme chauffe-eau principal, et encore plus dans le cas d’une famille nombreuse. Avantages du chauffe-eau instantané électrique Inconvénients du chauffe-eau instantané électrique Facile à installer et à entretenir

Permet d’alimenter en eau chaude un point d’eau excentré

Son utilisation en appoint permet des économies d’énergie

Un gain d’espace important, un système idéal pour les petits logements

Une durée de vie supérieure à un chauffe-eau classique Un coût souvent élevé s’il est utilisé comme chauffe-eau principal pour des familles nombreuses

Non éligible aux aides financières

Eau souvent moins chaude qu’avec d’autres systèmes

Un fonctionnement optimal lorsque le débit d’eau chaude est modéré Le chauffe-eau électrique : une installation encore largement répandue Les chauffes-eaux électriques sont encore aujourd’hui largement répandus en raison de leur simplicité d'installation et de leur coût initial abordable. Cependant, leur consommation d'énergie peut être élevée, ce qui peut entraîner des factures importantes à long terme. Le choix d'un chauffe-eau électrique dépendra souvent du budget, de la taille du ménage et des coûts de l'électricité locale. Avantages du chauffe-eau électrique Inconvénient du chauffe-eau électrique Un coût initial abordable

Une installation facile

Un usage facile Consommation énergétique élevée

Un temps de chauffage pouvant être important

Non éligible aux aides L’abandon progressif des chauffe-eaux à gaz Un chauffe-eau au gaz fonctionne en utilisant le gaz naturel ou le propane comme source d'énergie pour chauffer l'eau. De moins en moins répandus, les chauffe-eaux à gaz demeurent des installations à prix abordable. Cependant, ces appareils ne sont pas les plus rentables. En effet, le coût du gaz est variable et dépend de la conjoncture. Par ailleurs, un entretien annuel est obligatoire pour les installations au gaz. Avantages du chauffe-eau à gaz Inconvénient du chauffe-eau à gaz Un coût initial abordable

Consomme moins d’énergie que les homologues électriques

Une capacité élevée Prix du gaz fluctuant

Non éligible aux aides

Un entretien contraignant et un coût élevé

Peu écologique En fin de compte, le chauffe-eau le plus économique dépendra des besoins, de la situation géographique et des préférences. Si vous recherchez une option à long terme avec des économies d'énergie significatives, les chauffe-eaux solaires et thermodynamiques pourraient être les meilleurs choix. Cependant, il est crucial de faire des recherches approfondies, de comparer les coûts et de consulter des experts pour prendre la décision la plus éclairée possible.



Besoin de changer votre chauffe-eau pour un modèle plus économique ? Nos conseillers sont là pour vous aider à trouver et à comparer des professionnels du bâtiment de votre région pour tous vos projets.