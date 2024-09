Pourquoi opter pour une menuiserie bois en neuf ou en rénovation ?

Dans la quête perpétuelle d’une meilleure efficacité énergétique des bâtiments, la fenêtre se fait de plus en plus performante. Les menuiseries bois et bois-aluminium restent de belles références en la matière. Quels sont leurs points forts et pourquoi opter pour de telles solutions, que ce soit pour le neuf ou la rénovation ? Éléments de réponse.

Une conférence a récemment été organisée par l’Institut technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement (FCBA), en collaboration avec MAJ, pour tenter de répondre à la question suivante : pourquoi choisir une menuiserie bois en neuf ou en rénovation ?

Dans un contexte de recherche permanente d’efficacité énergétique pour les bâtiments, la question mérite d’être posée. Si la menuiserie bois et bois-aluminium reste une référence en la matière, il peut être pertinent de chercher à comprendre pourquoi. Quels sont ses atouts ?

Des qualités environnementales bienvenues

Selon Cécile Oms et Paul Lefort, chargés d’animer la conférence, une partie de la réponse se trouve dans les atouts environnementaux des menuiseries bois et bois-aluminium. Respectivement responsable de la marque NF Fenêtre Bois et du secteur menuiserie au sein de la certification FCBA, et prescripteur en certification du pôle bois construction, ces derniers ont débuté leur argumentaire en mettant en avant l’indicateur Ic (indicateur carbone) bâtiment.

Celui-ci a été introduit par la RE2020 et s’exprime en kg CO2 éq/m² de surface. Son objectif est de définir l’impact sur le changement climatique de l’ensemble du bâtiment sur les postes « construction » et « énergie ». Après divers contrôles, il est donc possible de déterminer quelles peuvent être les économies de CO2 réalisées pour une solution bien spécifique.

L’Ic construction d’une solution se calcule à partir des données environnementales issues des FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire). Pour faire simple, « l’Ic construction, à l’échelle du bâtiment, va être la somme des impacts carbone de chacun des composants du bâtiment », précise Cécile Oms.

Pour illustrer ce propos, l’Institut technologique FCBA s’est attardé sur les paramètres d’optimisation des FDES pour les fenêtres en bois tempéré. Pour l’occasion, plusieurs critères ont été passés au peigne fin. À savoir : si le bois est local ou non, quelle essence de bois a été utilisée, quel vitrage a été préféré, ou encore le lieu et la nature du site industriel sur lequel le produit a été conçu.

En définitive, et en combinant les paramètres d’optimisation des FDES pour les fenêtres en bois tempéré, l’Institut technologique FCBA a constaté la possibilité de réduire de plus de 50 % l’indice de réchauffement climatique.

Pour le CCTP, diverses spécificités de conception à prendre en compte

Ont été également mis en avant les spécificités de conception à prendre en compte dans un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). Les menuiseries bois et bois-aluminium disposent en effet de normes de conception et d’un DTU (Document Technique Unifié). « Il est très important de respecter le DTU puisqu’il servira de référence aux experts des assurances et aux tribunaux en cas de sinistre ou de litige », prévient Mme Oms.

Parmi les spécificités de conception à prendre en compte, le premier point à observer concerne la classe d’emploi et la durabilité des bois. La classe d’emploi du bois dépend de trois paramètres principaux : les facteurs de conception, les conditions climatiques d’humidification et les conditions d’exposition par rapport au vent de pluie dominant et le facteur de protection apporté par la construction. On dénombre un total de quatre classes d’emploi.

L’objectif est ensuite de déterminer quelle essence de bois pour quelle classe d’emploi. Pour le savoir, il existe une liste qui recense plus de 80 essences de bois et qui donne, pour ces dernières, les classes d’emploi qui sont couvertes par lesdites essences.

Si l’on fait le choix d’une menuiserie bois, il est important de prendre également en considération les carrelets bois et la qualité de collage. Les carrelets lamellé-collé sont très appréciés car ils apportent une très bonne stabilité au bois. Il est cependant primordial de faire attention à la qualité de collage, au risque d’impacter la durabilité de la finition ou encore celle des pièces horizontales en particulier. Par ailleurs, le carrelet doit toujours être revêtu d’une finition.

Cette dernière est indispensable pour plusieurs raisons. Elle assure une protection vis-à-vis des intempéries, de l’eau et des UV. Elle participe également au maintien de la stabilité de l’ouvrage, elle apporte une protection vis-à-vis des agressions extérieures comme l’abrasion ou encore les rayures, ou tout simplement, elle contribue à la décoration des ouvrages. Quant à choisir pour quelle finition opter, il existe des normes d’essai et de classement des finitions.

Quelles performances pour la menuiserie bois ?

Il y a les aspects environnementaux et les différentes spécificités de conception, mais qu’en est-il des performances essentielles des menuiseries ? Parmi celles qui se doivent d’être assurées impérativement, il y a les performances A* E* V*. Celles-ci se doivent de garantir une perméabilité à l’Air, une étanchéité à l’Eau et une résistance au Vent.

Ces trois caractéristiques sont réunies au sein d’un essai dit AEV, et ce dernier doit être réalisé par un laboratoire notifié, ou en entreprise sous la surveillance d’un laboratoire notifié.

Les performances A* E* V* d’un bâtiment dépendent de trois paramètres que sont : la région climatique, la catégorie de terrain d’environnement de la construction, et la hauteur du bâtiment par rapport au sol.

Dans le choix d’une menuiserie bois, vont également être prises en compte les performances mécaniques de celle-ci. Le DTU fixe des objectifs de performances pour les trois caractéristiques suivantes : les forces de manœuvre, à savoir l’effort à fournir pour ouvrir et fermer la menuiserie. La résistance mécanique, on va soumettre la menuiserie à des essais, des efforts de torsion par exemple. Et enfin, l’essai d’ouverture et de fermeture répétée, aussi appelé essai d’endurance.

Prendre en compte les bénéfices de la certification NF Fenêtre bois

Enfin, les bénéfices de la marque NF Fenêtres bois peuvent également peser dans le choix ou non d’une menuiserie bois. La certification NF fait partie des marques de certification leader sur le marché européen. Celle-ci vise à aider les consommateurs à bien choisir leurs produits et à mieux consommer. NF garantit également la qualité des produits et des services.

La marque NF Fenêtres bois a bâti deux options. Tout d’abord, l’option NF Conception, préconisée pour le marché du diffus et basée sur la certification de la conception. Enfin, l’option NF Conception et Performance, préconisée pour le marché du Chantier, ce dernier comportant des volumes de menuiseries plus importants et des exigences de performances plus explicitées.

Jérémy Leduc

Photo de une : Adobe Stock