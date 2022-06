Comment accéder à l'outil Prev’En Quiz ? Pour un aperçu global, les formateurs et enseignants peuvent récolter les résultats de ces évaluations sur un fichier Excel généré par preventionbtp.fr. C’est d’ailleurs sur le site que les équipes pédagogiques peuvent se procurer l’outil Prev’en Quiz, en souscrivant gratuitement un compte Espace formateur et enseignant. Un formulaire doit être ensuite rempli, afin d’adapter le test au niveau de formation et au métier souhaités. Une fois ces données renseignées, le formateur reçoit numériquement un kit pour chaque évaluation Prev’en Quiz demandé. Au tour du jeune d’ajouter ses propres informations (code établissement, code classe) et participer au quiz via un ordinateur, une tablette, ou un smartphone.