Retenu dans le cadre du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), le programme OSCAR vise la formation de 6 000 Référents Aide à la Rénovation (RAR), qui formeront à leur tour 600 000 artisans du bâtiment. Le but : diffuser de manière pyramidale les connaissances sur les aides à la rénovation énergétique, des formateurs aux particuliers, en passant par les professionnels du bâtiment

Fin février, le ministère de la Transition écologique annonçait avoir retenu deux programmes dans le cadre des Certificats d'Économies d'Énergie (CEE), dont le programme « OSCAR », acronyme d’« Optimisation et Simplification des CEE pour les Artisans de la Rénovation ».

Former 6 000 référents et 600 000 artisans du bâtiment

Ce programme vise à former 6 000 référents aide à la rénovation (RAR), qui devront à leur tour former les artisans du bâtiment et entreprises de rénovation. Ces RAR seront ainsi les interlocuteurs privilégiés des professionnels, que ce soit au sein des principales fédérations du bâtiment (FFB, CAPEB, FDMC-FNAS, FDME…), mais aussi chez les distributeurs, et enfin au sein du réseau de conseillers « France Rénov’ ».

L'objectif : favoriser l'appropriation des aides à la rénovation par 600 000 artisans du bâtiment, et notamment de MaPrimeRénov' et du dispositif des CEE, souvent accusé d'être trop complexe et peu lisible. Les différentes fédérations du bâtiment réclament en effet régulièrement une simplification, notamment administrative.

L’idée étant de permettre aux artisans du bâtiment de conseiller au mieux leurs clients et de favoriser la dynamique de rénovation énergétique et d’économies d’énergie, poussée par le gouvernement – d’autant plus dans le contexte actuel de guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Des formations en ligne et en présentiel

Les RAR seront notamment formés au travers de formations en ligne de 2h30 portant sur les aides publiques et privées, et plus particulièrement sur les CEE et MaPrimeRénov’. Outre ces formations en ligne, des « demi-journée » en présentiel seront proposées, notamment pour former au montage de dossiers de demande d’aide.

Ces référents dispenseront à leur tour des formations aux artisans, au travers de webinaires et d’ateliers. Les professionnels du bâtiment disposeront en outre d’outils, tels que des calculatrices de résistance thermique en fonction du type d’isolant, ou encore de calcul de kWhc, et d’un accompagnement individuel pour le montage des premiers dossiers d’aide.

Par ailleurs, un site internet est mis à disposition, avec une foire aux questions (FAQ) et des outils qui seront progressivement ajoutés.

Ce programme de formation, porté par l'Association Technique Énergie Environnement (ATEE), en partenariat avec le ministère de la Transition écologique, l’ADEME, l’ANAH, ou encore la FFB et de la CAPEB, disposera de 16 millions d’euros jusqu’à fin 2024.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock