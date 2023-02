Le chauffage au bois est une option qui attire de plus en plus de ménages. En effet, il permet de couvrir différents besoins et peut-être utilisé en chauffage central, en chauffage d’appoint, ou encore pour produire de l’eau chaude sanitaire (ECS). Ainsi, en France, plus de 7 millions de foyers se chauffent déjà au bois, particulièrement en milieu rural et périurbain. Mais est-il vraiment rentable et quelles sont les aides pour son installation ? Faisons le point sur ce mode de chauffage, réputé pour sa dimension écologique et économique.

Quel est le meilleur type de chauffage au bois ?

Avant de s’intéresser aux aides de l’État pour l’installation d’un chauffage au bois, il est important de choisir l’équipement qui conviendra au mieux aux besoins de son foyer. En effet, il existe différents appareils, qui répondent à des besoins différents :

Le poêle à bois : cet appareil est considéré comme étant très performant. Il en existe plusieurs types, fonctionnant avec des bûches ou avec des granulés . Dans les deux cas, il permet une bonne diffusion de la chaleur. En fonte ou en acier, il apporte également une touche esthétique à la pièce dans laquelle il se trouve. Le poêle à bûches est principalement utilisé comme chauffage d’appoint, en complément d’un autre mode de chauffage comme le chauffage électrique ou le chauffage au gaz. En revanche, le poêle à granulés peut être utilisé comme chauffage central et peut même chauffer l’eau chaude sanitaire lorsqu’il est équipé d’un bouilleur. Côté entretien, le cendrier de ces appareils doit être vidé régulièrement. Il faut également penser à nettoyer la vitre à l’aide d’un chiffon humide et de cendre fine.

: cet appareil est considéré comme étant très performant. Il en existe plusieurs types, fonctionnant avec des ou avec des . Dans les deux cas, il permet une bonne diffusion de la chaleur. En fonte ou en acier, il apporte également une touche esthétique à la pièce dans laquelle il se trouve. Le poêle à bûches est principalement utilisé comme chauffage d’appoint, en complément d’un autre mode de chauffage comme le chauffage électrique ou le chauffage au gaz. En revanche, le poêle à granulés peut être utilisé comme chauffage central et peut même chauffer l’eau chaude sanitaire lorsqu’il est équipé d’un bouilleur. Côté entretien, le cendrier de ces appareils doit être vidé régulièrement. Il faut également penser à nettoyer la vitre à l’aide d’un chiffon humide et de cendre fine. La chaudière à bois ou chaudière biomasse : cet équipement fonctionne selon le même principe qu’une chaudière classique, sauf qu’elle utilise du bois comme combustible au lieu du gaz ou encore du fioul. Le bois utilisé peut être sous forme de bûches, de granulés, de pellets, ou encore de plaquettes, et doit être stocké dans un silo. La chaleur créée par la combustion permet d’alimenter le circuit de chauffage du logement, mais également le ballon d’eau chaude, afin de produire de l’eau chaude sanitaire. Cette chaudière peut donc être utilisée comme chauffage principal. Concernant l’entretien, elle doit être nettoyée et vidée régulièrement.

ou chaudière biomasse : cet équipement fonctionne selon le même principe qu’une chaudière classique, sauf qu’elle utilise du bois comme combustible au lieu du gaz ou encore du fioul. Le bois utilisé peut être sous forme de bûches, de granulés, de pellets, ou encore de plaquettes, et doit être stocké dans un silo. La chaleur créée par la combustion permet d’alimenter le circuit de chauffage du logement, mais également le ballon d’eau chaude, afin de produire de l’eau chaude sanitaire. Cette chaudière peut donc être utilisée comme chauffage principal. Concernant l’entretien, elle doit être nettoyée et vidée régulièrement. L’insert ou foyer fermé : rajouter un insert à une cheminée existante ou la rénover pour y prévoir un foyer fermé permet d’en améliorer considérablement les performances. Son rendement sera ainsi comparable à celui d’un poêle à bûches.

Quels sont les avantages et inconvénients du chauffage au bois ?

Le chauffage au bois est de plus en plus populaire, car il présente de nombreux avantages. Tout d’abord, il s’agit d’un mode de chauffage écologique. En effet, le bois est une énergie renouvelable, qui permet de réduire l’usage d’énergies fossiles comme le gaz ou le fioul. De plus, c’est une énergie moins polluante, qui permet de réduire de 90 % les émissions de CO2 au moment de la combustion par rapport aux énergies fossiles. Ainsi, dans le cas d’un équipement récent et bien entretenu, le chauffage au bois est considéré comme l’un des modes de chauffage les plus propres. En outre, le bois est une ressource locale. Il provient de forêts gérées durablement en France, ce qui leur permet de continuer à croître, mais également de déchets de scieries et de l’élagage dans le cas des granulés.

Un autre avantage essentiel du chauffage au bois est qu’il permet de faire des économies. En effet, le bois compte parmi les combustibles lesmoins chers du marché, et son prix ne varie pas en fonction du contexte géopolitique comme cela peut être le cas pour le gaz ou l’électricité. Les équipements de chauffage au bois sont également très performants, ce qui leur permet d’assurer un bon rendement et ainsi de réduire la consommation d’énergie des foyers. C’est l’une des raisons pour lesquelles leur installation fait partie des travaux concernés par les aides de l’État pour la rénovation énergétique. Enfin, le chauffage au bois est un mode de chauffage convivial et esthétique qui assure le confort de ses utilisateurs. Il est également facile à utiliser, et fiable lorsqu’il est bien entretenu.

Toutefois, le chauffage au bois présente également quelques inconvénients. Tout d’abord, bien qu’il soit possible de bénéficier d’aides pour son installation, celle-ci représente tout de même un investissement important. Il faut également prendre en compte son approvisionnement et disposer d’un espace suffisant pour pouvoir stocker le bois. Ce n’est donc pas un mode de chauffage accessible à tous, et encore moins aux personnes habitant en appartement. De plus, afin de limiter les émissions de CO2 et garantir leur durabilité et leur fiabilité, les équipements de chauffage au bois requièrent un entretien annuel réalisé par un professionnel qualifié. Un ramonage est également nécessaire une à deux fois par an.

Est-ce rentable de se chauffer au bois ?

Le chauffage au bois est donc abordable en raison de son combustible bon marché et des aides disponibles pour son installation. Néanmoins, tous les équipements ne se valent pas. En effet, il est conseillé de remplacer ceux datant d’avant 2002 par des appareils plus récents, au meilleur rendement énergétique. Ce dernier représente le rapport entre l’énergie que l’équipement de chauffage consomme et celle qu’il produit. Ainsi, plus son rendement est élevé et plus il est considéré comme étant performant. C’est notamment le cas des équipements de chauffage au bois, dont le label Flamme Verte garantit un rendement s’élevant au minimum à 75 %. Ainsi, en fonction de l’équipement choisi, des aides obtenues et d’autres critères propres au logement comme la surface à chauffer et l’état de l’isolation thermique, l’investissement de départ du chauffage au bois peut être amorti au bout d’un à six ans.

Quelles aides pour se chauffer au bois ?

L’installation d’un équipement de chauffage au bois fait partie des travaux de rénovation énergétique. En effet, elle permet d’améliorer la performance énergétique des logements et permet ainsi aux foyers de réduire leur facture d’énergie, mais également leur empreinte carbone. Ainsi, plusieurs aides mises en place par les pouvoirs publics permettent à davantage de personnes de financer leurs travaux :

Les aides de l’Agence nationale de l’Habitat (Anah) : MaPrimeRénov’ s’adresse à tous les propriétaires occupants, bailleurs et syndicats de copropriétaires. Son montant est forfaitaire et donc calculé en fonction des revenus du foyer, mais également de l’amélioration qu’apportent les travaux concernés sur le plan écologique. MaPrimeRénov’ Sérénité s’adresse quant à elle aux propriétaires occupant un logement individuel aux revenus plus modestes, ainsi qu’aux propriétaires bailleurs et syndicats de copropriétaires.

(Anah) : MaPrimeRénov’ s’adresse à tous les propriétaires occupants, bailleurs et syndicats de copropriétaires. Son montant est forfaitaire et donc calculé en fonction des revenus du foyer, mais également de l’amélioration qu’apportent les travaux concernés sur le plan écologique. MaPrimeRénov’ Sérénité s’adresse quant à elle aux propriétaires occupant un logement individuel aux revenus plus modestes, ainsi qu’aux propriétaires bailleurs et syndicats de copropriétaires. Éco-prêt à taux zéro ou Éco-PTZ : il permet de financer des travaux de rénovation énergétique sans payer d’intérêts. Ce prêt n’est pas soumis à des conditions de ressources et peut aller jusqu’à 50 000 €. Il s’adresse aux propriétaires occupants ou bailleurs et concerne tous les logements, à condition qu’ils soient construits depuis plus de deux ans.

: il permet de financer des travaux de rénovation énergétique sans payer d’intérêts. Ce prêt n’est pas soumis à des conditions de ressources et peut aller jusqu’à 50 000 €. Il s’adresse aux propriétaires occupants ou bailleurs et concerne tous les logements, à condition qu’ils soient construits depuis plus de deux ans. La TVA à 5,5 % : elle permet de bénéficier d’une TVA à taux réduit de 5,5 % pour l’installation d’un équipement de chauffage au bois performant.

: elle permet de bénéficier d’une TVA à taux réduit de 5,5 % pour l’installation d’un équipement de chauffage au bois performant. Le chèque énergie : cette aide nominative s’adresse aux personnes ayant des ressources modestes. Il est possible de s’en servir pour payer des factures d’énergie, mais également pour financer certains travaux, comme l’installation d’un chauffage au bois.

: cette aide nominative s’adresse aux personnes ayant des ressources modestes. Il est possible de s’en servir pour payer des factures d’énergie, mais également pour financer certains travaux, comme l’installation d’un chauffage au bois. Les aides locales : en fonction du lieu d’habitation, de nombreuses collectivités accordent des aides permettant de financer des travaux de rénovation énergétique. Les différentes aides proposées sont recensées sur le site de l’Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL).

Comment toucher la prime de 200 € pour le bois ?

Le chèque énergie bois est une aide exceptionnelle adoptée par l'Assemblée nationale pour aider les ménages qui se chauffent au bois. En 2023, cette aide est accordée sous conditions de ressources, et est comprise entre 50 € et 200 €. Pour en bénéficier, il faut habiter en France et avoir un revenu fiscal de référence par unité de consommation inférieur à 27 500 €. À noter que cette aide n’est pas cumulable avec le chèque énergie exceptionnel fioul. Par ailleurs, pour la recevoir il faut en faire la demande sur le portail dédié aux chèques énergie exceptionnels.

Marianne Albrieux