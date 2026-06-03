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L'art de concilier chantier et biodiversité

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Communiqué
Publié le 03 juin 2026
Construction et biodiversité : enjeux, solutions et bonnes pratiques pour préserver la faune et la flore sur les chantiers.
L'art de concilier chantier et biodiversité - Batiweb

Avec son rendez-vous mensuel, Batiweb aborde l'importance de la faune et la flore sur les chantiers, les îlots de fraicheur, la conjoncture...

Retrouvez au sommaire :

  • Dossier spécial chantier et biodiversité
  • Interview : les défis et opportunités de Kingspan Light + Air
  • Visite : dans les coulisses d'un audit Qualibat
  • Tribune : rafraîchir la ville par l’eau et la brumisation

 

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