L'art de concilier chantier et biodiversité
Avec son rendez-vous mensuel, Batiweb aborde l'importance de la faune et la flore sur les chantiers, les îlots de fraicheur, la conjoncture...
Retrouvez au sommaire :
- Dossier spécial chantier et biodiversité
- Interview : les défis et opportunités de Kingspan Light + Air
- Visite : dans les coulisses d'un audit Qualibat
- Tribune : rafraîchir la ville par l’eau et la brumisation
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