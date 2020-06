Nullifire accompagne depuis plus de 45 ans les maîtres d’ouvrages et les maîtres d’oeuvre dans la conception de leurs bâtiments, en proposant des solutions performantes et faciles à mettre en oeuvre, pour les rendre plus sûrs. Nullifire travaille aussi, depuis plus de 30 ans, avec les applicateurs spécialisés en maintenance, rénovation et création de centrales nucléaires en France. Notre priorité reste toujours la même : la protection contre l’incendie des personnes et des biens.