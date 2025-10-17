Pour obtenir une information de la part de la marque « DENIS MATÉRIAUX », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

DENIS MATÉRIAUX : un acteur incontournable dans le secteur du négoce de matériaux de construction.



Depuis 40 ans, DENIS MATÉRIAUX est un groupe multi-départemental présent sur 6 départements (35, 22, 56, 44, 14 et 50). Familial et indépendant, le groupe est à la fois distributeur de matériaux de construction mais aussi fabricant de matériaux.



Le groupe compte aujourd’hui 500 salariés et se caractérise par un maillage géographique très dense sur le département 35.



Les produits distribués à notre clientèle, composée à plus de 80% de professionnels, sont sélectionnés avec soin. Il s’agit de produits de qualité, normés et adaptés.



DENIS MATÉRIAUX en chiffres :

Plus de 40 ans d’expérience

Présent sur 6 départements

80% de notre clientèle est professionnelle

29 agences de distribution (23 agences de négoce de matériaux et 6 agences spécialisées carrelages)

11 usines de fabrication (1 usine de produits menuiseries - SDM, 4 usines de béton prêt à l'emploi - DENIS BÉTON, 6 usines de produits béton - PERIN GROUPE et 1 usine de produits bois - DBI)

Plus de 500 salariées

Plus de 75M€ chiffre d’affaires

Le savoir-faire de DENIS MATÉRIAUX :

Aménagement extérieur

Charpente - Ossature bois - Panneaux

Cloisons et isolation

Couverture

Façade

Gros-œuvre - Maçonnerie

Menuiserie

Quincaillerie - Outillage - Bricolage

Revêtements sols et murs - Sanitaire

TP - Traitement des eaux