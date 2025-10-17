ConnexionS'abonner
DENIS MATÉRIAUX

ZA Les Mignons
35580 GUIGNEN
France
DENIS MATÉRIAUX : un acteur incontournable dans le secteur du négoce de matériaux de construction.

Depuis 40 ans, DENIS MATÉRIAUX est un groupe multi-départemental présent sur 6 départements (35, 22, 56, 44, 14 et 50). Familial et indépendant, le groupe est à la fois distributeur de matériaux de construction mais aussi fabricant de matériaux.

Le groupe compte aujourd’hui 500 salariés et se caractérise par un maillage géographique très dense sur le département 35.

Les produits distribués à notre clientèle, composée à plus de 80% de professionnels, sont sélectionnés avec soin. Il s’agit de produits de qualité, normés et adaptés.

DENIS MATÉRIAUX en chiffres :

  • Plus de 40 ans d’expérience 
  • Présent sur 6 départements
  • 80% de notre clientèle est professionnelle
  • 29 agences de distribution (23 agences de négoce de matériaux et 6 agences spécialisées carrelages)
  • 11 usines de fabrication (1 usine de produits menuiseries - SDM, 4 usines de béton prêt à l'emploi - DENIS BÉTON, 6 usines de produits béton - PERIN GROUPE et 1 usine de produits bois - DBI)
  • Plus de 500 salariées 
  • Plus de 75M€ chiffre d’affaires

Le savoir-faire de DENIS MATÉRIAUX :

  • Aménagement extérieur
  • Charpente - Ossature bois - Panneaux
  • Cloisons et isolation
  • Couverture
  • Façade
  • Gros-œuvre - Maçonnerie
  • Menuiserie
  • Quincaillerie - Outillage - Bricolage
  • Revêtements sols et murs - Sanitaire
  • TP - Traitement des eaux

Nos partenaires :

