Un dessinateur-projeteur en bâtiment réalise les plans et les dessins d'un bâtiment qui permettent aux conducteurs de travaux de préparer le chantier : aucun détail ne doit lui échapper ! Il joue aussi un rôle de liaison entre les équipes sur le terrain et les concepteurs.

Vous voulez jouer un rôle primordial dans la bonne construction d’un édifice ? Choisissez de vous former en ligne avec l’Ecole Chez Soi au métier de dessinateur-projeteur en bâtiment.

Objectifs de la formation :

Au terme de la formation Dessinateur Projeteur en bâtiment, vous saurez :

Maîtriser les logiciels indispensables afin de réaliser des dessins techniques sur ordinateur,

Sélectionner les matériaux les plus adaptés à la réalisation du projet, selon le budget ou toutes autres contraintes.

Comment se déroule la formation ?

L’École Chez Soi est une école de formation à distance, spécialiste des métiers de la Construction et de l’Habitat. C’est donc à votre rythme et sans frais de déplacement que vous bénéficiez d’un programme de préparation conçu par des formateurs experts dans leur domaine (ingénieurs BTP, agrégés en Génie Civil…). Ces cours de qualité dans le secteur du Bâtiment gros œuvre sont complétés par un suivi et des conseils pédagogiques personnalisés et adaptés. Vous avez également accès à MEEN (Mon Espace Élève Nomade) qui vous permet de poursuivre votre apprentissage sans avoir besoin de connexion internet.

Des outils professionnels essentiels à votre progression sont aussi mis à votre disposition :

Le livre Dessin technique et Lecture de plan (éditions Foucher),

Une licence éducation AutoCAD,

Un accès au Dicobat-On-Line, dictionnaire de référence du bâtiment, durant toute la durée de votre formation,

Des ressources pédagogiques pour mieux appréhender le logiciel AutoCAD (tutoriaux vidéos, plans…) et le dessin technique.

Tarif de la formation :