Le chef d’équipe travaille sous la responsabilité du chef de chantier. Il encadre et anime les membres de son équipe. Il sera amené à prendre des initiatives pour pouvoir organiser et réaliser les différentes missions confiées par le chef de chantier. Le chef d’équipe maîtrise les aspects techniques du domaine de la construction tout en assumant des tâches managériales.



Organisé, rigoureux et doté d’un bon relationnel ? La formation chef d’équipe BTP d’Ecole Chez Soi est faite pour vous !

Objectifs de la formation :



Au terme de votre formation Chef d’équipe BTP, vous serez à même de :

Organiser le travail de son équipe sur le terrain,

Contrôler la réalisation des tâches dont il a la responsabilité,

Mener et motiver son équipe.

Comment se déroule la formation chef d'équipe BTP ?



L’École Chez Soi est une école de formation à distance, spécialiste des métiers de la Construction et de l’Habitat. C’est donc à votre rythme et sans frais de déplacement que vous suivez un programme de préparation conçu par des formateurs experts dans leur métier (ingénieurs BTP, agrégés en Génie civil…). Ces cours de qualité dans le domaine du Bâtiment travaux publics sont complétés par un suivi et des conseils pédagogiques personnalisés et adaptés. Vous avez également accès à MEEN (Mon Espace Élève Nomade) qui vous permet d’apprendre sans connexion internet.



Des outils professionnels essentiels à votre progression sont aussi mis à votre disposition :

Le livre référence Dessin technique et Lecture de plan (éditions Foucher),

Un accès au Dicobat-On-Line, dictionnaire de référence du bâtiment, durant toute la durée de votre formation.

Tarif de la formation :