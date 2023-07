Le Bachelor Design se déroule en 3 ans et vous prépare à devenir un graphiste généraliste, capable d’aller sur tous les supports (print, illustrations, packagings …). Vous apprendrez à mettre votre style, vos compétences artistiques et créatives au service d’un client et à définir une stratégie de communication visuelle.

Vous voulez évoluer dans le design graphique et exprimer votre créativité ? Optez pour une formation à distance, en 3 ans, pour vous former aux métiers du design.

Objectifs de la formation :

La méthode pédagogique exclusive d’Ecole Chez Soi vous prépare, en 3 ans, à l’obtention de votre Bachelor Design !

Tout au long de votre formation, vous bénéficiez :

de cours en ligne, avec des devoirs et des études de cas,

d’un MOOC spécialisé en Histoire de l’art,

de quiz interactifs pour estimer votre progression,

de tutoriels vidéo pour maîtriser les logiciels indispensables,

de classes virtuelles permettant de collaborer entre élèves de la même promotion,

d’un Espace Elèves en ligne contenant l’ensemble des supports pédagogiques, accessible 24h/24,

de MEEN (Mon Espace Élève Nomade) grâce auquel étudier sans accès internet,

de stages en entreprise conventionnés par l’école pour s’immerger dans le milieu professionnel.

Tarif de la formation :