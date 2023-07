Le conducteur ou la conductrice de travaux est responsable de la bonne exécution des travaux d’un ou plusieurs chantiers. Il ou elle intervient à toutes les phases du chantier et assure la coordination des différentes activités de construction. En relation étroite avec tous les intervenants, le conducteur/trice de travaux doit faire preuve d’organisation et être doté d’un esprit d’équipe.

Vous voulez assurer le bon déroulement d’un chantier et suivre de manière assidue son avancée ? Choisissez la formation en ligne proposée par l’École Chez Soi pour vous préparer au métier de conducteur/trice de travaux bâtiment TCE !

Objectifs de la formation :

Au terme de la formation Conducteur de travaux-bâtiment TCE, vous serez capable de :

Coordonner et diriger toutes les activités de construction,

Prendre des décisions efficaces afin de pallier les imprévus et de respecter les délais et le budget,

Maîtriser tous les aspects d’un chantier de construction afin d’assurer la bonne réalisation des travaux.

Comment se déroule la formation ?

L’École Chez Soi est une école de formation à distance, spécialiste des métiers de la Construction et de l’Habitat. C’est donc à votre rythme et sans frais de déplacement que vous bénéficiez d’un programme de préparation conçu par des formateurs experts dans leur domaine (ingénieurs BTP, agrégés en Génie Civil…). Ces cours de qualité dans le secteur du Bâtiment gros œuvre sont complétés par un suivi et des conseils pédagogiques personnalisés et adaptés. Vous avez également accès à MEEN (Mon Espace Élève Nomade) qui vous permet de poursuivre votre apprentissage sans avoir besoin de connexion internet.

Des outils professionnels essentiels à votre progression sont aussi mis à votre disposition :

Accès au Dicobat-On-Line, dictionnaire de référence du bâtiment, pendant toute la durée de votre formation,

Un abonnement d’un an à Batiprix Web TCE,

Des ressources pédagogiques exclusives pour mieux appréhender le dessin technique (diaporamas et vidéos commentées portant sur des éléments de technologie complémentaires),

Le Précis du bâtiment des éditions Nathan (dont l’un des auteurs, Michel Le Brazidec, est professeur à l’Ecole Chez Soi), récapitulant toutes les normes AFNOR du Bâtiment.

Tarif de la formation :