CAP Monteur en Installations Sanitaires (Plomberie)

Ce diplôme permet d’exercer des activités de plomberie dans une grande entreprise ou chez un artisan. Le CAP débouche sur une vie active mais il est aussi possible de poursuivre ses études afin d’acquérir un niveau de qualification supplémentaire.



Vous voulez exercer le métier de monteur en installations thermiques ? Rejoignez la préparation au CAP MIT de l’Ecole Chez Soi ! Cette formation vous permet d’appréhender sereinement l’examen du CAP MIT et de vous former aux différents aspects de votre futur métier.

Objectifs de la formation :



Les objectifs de la préparation au CAP Monteur en installations thermiques de l’École Chez Soi sont nombreux. Une fois votre préparation terminée, vous serez capable :

d’obtenir une moyenne d’au moins 10/20 aux différentes épreuves du CAP MIT ;

d’étudier et préparer une intervention ;

de réaliser des ouvrages courants ;

de réaliser des travaux de plomberie spécifiques.

Pour vous permettre d’appréhender les différentes compétences nécessaires au passage de l’examen du CAP MIT, l’École Chez Soi met à votre disposition des cours forts en astuces et conseils, rédigés par des professionnels du secteur, mais également des outils pédagogiques inédits. Une fois inscrit, vous aurez accès à :

un Espace Élèves accessible 24h/24 ;

des tutoriels vidéos, des fiches mémo et des exercices interactifs ;

un suivi pédagogique personnalisé, assuré par nos équipes ;

des classes virtuelles et ateliers en présentiel ;

d’un espace élève nomade (MEEN), permettant d’étudier sans connexion internet ;

des conventions de stage et un accompagnement dans vos recherches et démarches.

Tarif de la formation :