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FICHET SERRURERIE BATIMENT - Batiweb

FICHET SERRURERIE BATIMENT

1 rue Léon Lecornu
10300 SAINTE-SAVINE
France
Site web de la marque

Fichet Serrurerie Bâtiment conçoit et fabrique des solutions de sécurisation des accès destinées aux professionnels du bâtiment. L’entreprise intervient principalement dans les projets de construction neuve et de réhabilitation de logements collectifs ou individuels.

Son catalogue comprend des portes blindées, des portes palières, des portes de maison, des portes de hall et des blocs-portes métalliques techniques fabriqués sur mesure. Ces équipements répondent aux besoins de protection contre les tentatives d’effraction, mais aussi aux exigences de confort, d’isolation et d’intégration architecturale.

Les blocs-portes blindés de Fichet Serrurerie Bâtiment sont fabriqués en France, dans la Somme. Plusieurs gammes disposent de certifications A2P attestant leur niveau de résistance à l’effraction. L’entreprise propose également différents décors, finitions et équipements permettant d’adapter ses portes aux contraintes techniques et esthétiques de chaque bâtiment.

Membre du groupe ASSA ABLOY, Fichet Serrurerie Bâtiment accompagne les maîtres d’ouvrage, bailleurs sociaux, prescripteurs et professionnels du bâtiment pendant les différentes phases de leurs projets de sécurisation et de rénovation des accès.

 

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