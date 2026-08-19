FICHET SERRURERIE BATIMENT
10300 SAINTE-SAVINE
France
Fichet Serrurerie Bâtiment conçoit et fabrique des solutions de sécurisation des accès destinées aux professionnels du bâtiment. L’entreprise intervient principalement dans les projets de construction neuve et de réhabilitation de logements collectifs ou individuels.
Son catalogue comprend des portes blindées, des portes palières, des portes de maison, des portes de hall et des blocs-portes métalliques techniques fabriqués sur mesure. Ces équipements répondent aux besoins de protection contre les tentatives d’effraction, mais aussi aux exigences de confort, d’isolation et d’intégration architecturale.
Les blocs-portes blindés de Fichet Serrurerie Bâtiment sont fabriqués en France, dans la Somme. Plusieurs gammes disposent de certifications A2P attestant leur niveau de résistance à l’effraction. L’entreprise propose également différents décors, finitions et équipements permettant d’adapter ses portes aux contraintes techniques et esthétiques de chaque bâtiment.
Membre du groupe ASSA ABLOY, Fichet Serrurerie Bâtiment accompagne les maîtres d’ouvrage, bailleurs sociaux, prescripteurs et professionnels du bâtiment pendant les différentes phases de leurs projets de sécurisation et de rénovation des accès.
Porte blindée Locaux Professionnels FICHET
Expert de la porte blindé sur mesure, Fichet vous propose le bloc porte blindé G-Tech HiS à serrure électromagnétique, ensemble dédié à la sécurisation des accès aux zones sensibles de votre commerce...
Porte de Cave blindée FICHET
Expert de la porte blindé sur mesure, Fichet vous propose le bloc porte blindé de cave, ensemble complet de sécurité pour protéger vos biens stockés dans votre cave.
Porte Blindée d’Appartement à deux vantaux FICHET Forges Duo G071
Expert de la porte blindé sur mesure, Fichet vous propose le 1er bloc-porte blindé à deux vantaux certifié a2p intégrant un vantail ouvrant et une partie latérale fixe. L’ensemble se compose d’une serrure...
Porte Blindée d’Appartement FICHET Forges G372
Expert de la porte blindé sur mesure, Fichet vous présente le bloc-porte blindé Palieris G372 conçu pour plaire à tout le monde… sauf aux cambrioleurs ! Cet ensemble complet de défense comprenant...
Porte Blindée d’Appartement FICHET Palieris G371
Expert de la porte blindé sur mesure, Fichet vous présente le bloc-porte blindé Palieris G371, ensemble complet de défense comprenant une serrure de défense Fichet intégrée, un vantail avec blindage...
Porte Blindée d’Appartement FICHET Palieris G171
Expert de la porte blindé sur mesure, Fichet vous présente le bloc-porte blindé Palieris G171, ensemble complet de défense comprenant une serrure de défense Fichet intégrée, un vantail avec blindage...
FORSTYL HiS, BLOC-PORTE Blindé FICHET
Expert de la porte blindé sur mesure, Fichet vous présente le Forstyl HiS, bloc-porte blindé certifié a2p BP2 adapté aux locaux contenant des matières explosives conformément à l’arrêté du 13 décembre...
FORSTYL SL, BLOC-PORTE Blindé Vitré LARGE FICHET
Expert de la porte blindé sur mesure, Fichet vous propose le 1er bloc-porte blindé vitré de Grande Taille certifié a2p BP1 intégrant un vantail ouvrant et une partie...
FORSTYL, BLOC-PORTE Blindé Vitré FICHET
Expert de la porte blindé sur mesure, Fichet vous propose le 1er bloc-porte blindé vitré certifié a2p BP1 intégrant une serrure de défense Fichet, un blindage...
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