INTERFACE DEVELOPPEMENT

PME créée et installée à Lyon depuis 1992, Interface Développement est organisé en 2 activités principales fonctionnant en synergie.



Le Département Plastiques Techniques



Le Département Plastiques Techniques est reconnu comme un acteur majeur sur ses marchés, dont nous retenons ici à titre d’exemples :

- l’industrie du thermoformage, où nous proposons un programme complet de semi-produits, plaques et bobines, HIPS, ABS, PSPE, ABS-PMMA, PVC, HDPE, PP….

- le secteur médical, auquel nous répondons entre autres avec des grades de film polyuréthane de spécialité (PU/TPU),

- l’ennoblissement textile, et plus largement le monde du complexage et de l’enduction.

- l’emballage industriel : nous apportons des réponses aux impératifs techniques et environnementaux, propres à chacun de nos clients : films biodégradables, hydrosolubles pour le conditionnement de pulvérulents (adjuvants, colorants, denrées alimentaires), emballages anticorrosion PMUC (Produits et Matériaux Utilisables en Centrales).





Si notre panel de solutions standards nous permet de répondre à une large majorité des problématiques posées par nos clients, nous nous engageons également dans le développement de solutions dédiées en toute confidentialité.





Le Département Travaux Spéciaux





Ce département s’est construit une expertise dans le traitement des désordres sur structures béton et ouvrage d’art. Notre gamme d’étanchéité liquide a été conçue spécialement pour les applications d’étanchéité, de cuvelage où de revêtement de sol industriel.







Présents également depuis nos débuts sur le secteur de l’assainissement, nous développons des solutions sur-mesure pour la réhabilitation des réseaux visitables et la construction des caniveaux à fente.

Depuis 2009 nous réalisons des pièces en composite TX® pour apporter à nos clients du TP, des solutions plus légère et sécurisante.