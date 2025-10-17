ConnexionS'abonner
Fermer
INTERFACE DEVELOPPEMENT - Batiweb

INTERFACE DEVELOPPEMENT

51 RUE DELEUVRE
69004 LYON 4EME
France
Site web de la marque

Présentation de l’entreprise

PME créée et installée à Lyon depuis 1992, Interface Développement est organisé en 2 activités principales fonctionnant en synergie.

Le Département Plastiques Techniques

Le Département Plastiques Techniques est reconnu comme un acteur majeur sur ses marchés, dont nous retenons ici à titre d’exemples :
- l’industrie du thermoformage, où nous proposons un programme complet de semi-produits, plaques et bobines, HIPS, ABS, PSPE, ABS-PMMA, PVC, HDPE, PP….
- le secteur médical, auquel nous répondons entre autres avec des grades de film polyuréthane de spécialité (PU/TPU), 

- l’ennoblissement textile, et plus largement le monde du complexage et de l’enduction. 

- l’emballage industriel : nous apportons des réponses aux impératifs techniques et environnementaux, propres à chacun de nos clients : films biodégradables, hydrosolubles pour le conditionnement de pulvérulents (adjuvants, colorants, denrées alimentaires), emballages anticorrosion PMUC  (Produits et Matériaux Utilisables en Centrales).

Si notre panel de solutions standards nous permet de répondre à une large majorité des problématiques posées par nos clients, nous nous engageons également dans le développement de solutions dédiées en toute confidentialité. 

Le Département Travaux Spéciaux

Ce département s’est construit une expertise dans le traitement des désordres sur structures béton et ouvrage d’art. Notre gamme d’étanchéité liquide a été conçue spécialement pour les applications d’étanchéité, de cuvelage où de revêtement de sol industriel.


Présents également depuis nos débuts sur le secteur de l’assainissement, nous développons des solutions sur-mesure pour la réhabilitation des réseaux visitables et la construction des caniveaux à fente.

Depuis 2009 nous réalisons des pièces en composite TX® pour apporter à nos clients du TP, des solutions plus légère et sécurisante. 

Produits de la marque

Résine ID PULVE 5C®

Systèmes d’étanchéité liquide auto protégé formulés avec une résine Polyurée-uréthane bi-composant non solvantée applicable à froid. Bénéficiant de nombreuses agréments (AT, ACS, ATE …) ; l’ID Pulvé®...

En savoir plus Documentation

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.