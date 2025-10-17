INTERFACE DEVELOPPEMENT
69004 LYON 4EME
France
Présentation de l’entreprise
PME créée et installée à Lyon depuis 1992, Interface Développement est organisé en 2 activités principales fonctionnant en synergie.
Le Département Plastiques Techniques
Le Département Plastiques Techniques est reconnu comme un acteur majeur sur ses marchés, dont nous retenons ici à titre d’exemples :
- l’industrie du thermoformage, où nous proposons un programme complet de semi-produits, plaques et bobines, HIPS, ABS, PSPE, ABS-PMMA, PVC, HDPE, PP….
- le secteur médical, auquel nous répondons entre autres avec des grades de film polyuréthane de spécialité (PU/TPU),
- l’ennoblissement textile, et plus largement le monde du complexage et de l’enduction.
- l’emballage industriel : nous apportons des réponses aux impératifs techniques et environnementaux, propres à chacun de nos clients : films biodégradables, hydrosolubles pour le conditionnement de pulvérulents (adjuvants, colorants, denrées alimentaires), emballages anticorrosion PMUC (Produits et Matériaux Utilisables en Centrales).
Si notre panel de solutions standards nous permet de répondre à une large majorité des problématiques posées par nos clients, nous nous engageons également dans le développement de solutions dédiées en toute confidentialité.
Le Département Travaux Spéciaux
Ce département s’est construit une expertise dans le traitement des désordres sur structures béton et ouvrage d’art. Notre gamme d’étanchéité liquide a été conçue spécialement pour les applications d’étanchéité, de cuvelage où de revêtement de sol industriel.
Présents également depuis nos débuts sur le secteur de l’assainissement, nous développons des solutions sur-mesure pour la réhabilitation des réseaux visitables et la construction des caniveaux à fente.
Depuis 2009 nous réalisons des pièces en composite TX® pour apporter à nos clients du TP, des solutions plus légère et sécurisante.
Résine ID PULVE 5C®
Systèmes d’étanchéité liquide auto protégé formulés avec une résine Polyurée-uréthane bi-composant non solvantée applicable à froid. Bénéficiant de nombreuses agréments (AT, ACS, ATE …) ; l’ID Pulvé®...
ID Pulve (Système d’Etanchéité Liquide)
Notre Système d’Etanchéité Liquide (S.E.L) ID Pulvé est une résine Polyurée-uréthane bi-composant non solvantée applicable à froid. Bénéficiant de l’Avis Technique du CSTB, de l’agrément ACS eau potable...
ID Pulvé (Revêtement de sols)
Notre gamme de revêtement de sol ID Pulvé a été conçue et développée pour répondre à la plupart des problématiques de protection grâce notamment à ses très grandes résistances mécanique et chimique (des...
Plaques de chantier TX
Les plaques de chantier TX sont de type composite, réalisées à partir de rowings composés de filaments de verre E et de polypropylène comêlés. Elles offrent une résistance équivalente aux plaques de...
MCI (Inhibiteur de Corrosion Migrants)
Le MCI® 2020 est un inhibiteur de corrosion applicable en surface, il a été conçu pour migrer à l’intérieur des structures en béton les plus denses et atteindre les armatures en acier. Le MCI® 2020...
Coques et cunettes PRV
Nos coques et nos cunettes sont de type Polyester Renforcé Verre moulé au contact (Classe X conformément à la norme NF T 57-200). Nos pièces sont constituées d’un empilement de couches de fibres de...