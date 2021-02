Acteur majeur de l’extrusion de profilés PVC, des marques KBE, PROFINE et TROCAL, destinés à la menuiserie extérieure et aux fermetures, le groupe profine rayonne sur le plan international, est présent dans 22 pays, dont un site de production se situe à Marmoutier, en Alsace.



Ses profilés conçus pour respecter le bâti ancien et y insérer de nouvelles fenêtres en toute harmonie architecturale (neuf ou rénovation, construction traditionnelle ou contemporaine), sont fabriqués depuis 2001 avec une recette greenline® exempte de métaux lourds. Les menuiseries PVC permettent aussi d’améliorer considérablement le bilan thermique et l’isolation d’anciens bâtiments.

Le savoir-faire de KÖMMERLING :