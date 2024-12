LAMILUX Heinrich Strunz GmbH

LAMILUX fabrique depuis environ 70 ans des systèmes d'éclairage zénithal de haute qualité en plastique, en verre et en aluminium.

Les architectes, les ingénieurs en construction, les planificateurs et les couvreurs utilisent les systèmes de éclairage naturel LAMILUX pour construire des installations industrielles, des bâtiments commerciaux et des complexes de hangars industriels ainsi que des résidences privées.

L'objectif de ces structures consiste principalement à optimiser l'utilisation de la lumière naturelle et à la guider dans les intérieurs des bâtiments. Équipées de systèmes de volets contrôlables, elles servent également de systèmes de ventilation d'évacuation de fumées et de chaleur (EFC) et de systèmes de construction à haut rendement énergétique assurant une ventilation naturelle.

La gamme unique de LAMILUX comprend une grande variété de structures différentes - les lanterneaux coupoles, les lanterneaux pour toitures terrasses et des lanterneaux continus jusqu'aux constructions de la verrière de toit aux formes esthétiques.



Le groupe LAMILUX, avec ses 1200 employés, comprend également le spécialiste de l'acier et du verre MIROTEC, dont les constructions couvrent de larges surfaces de toits ou de grandes façades, ainsi que l'expert en éclairage et ventilation roda/E.M.B.