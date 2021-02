STEICO FRANCE SAS

STEICO SE est une entreprise présente à l’échelle européenne. Le siège social est situé à Feldkirchen, près de Munich où se trouvent également les services techniques et commerciaux.

STEICO est le premier fabricant à avoir obtenu la certification FSC® pour toute sa production d’isolants en fibre de bois. Le sigle FSC® (Forest Stewardship Council®) vous garantit une exploitation forestière raisonnée et durable, qui tient compte de l’environnement.

L’histoire de STEICO commence en 1986, avec la création d‘une société d‘import de bois qui ne compte à l‘époque qu‘un employé. 30 ans plus tard, STEICO est devenu leader européen des isolants biosourcés et emploie 1700 personnes.

STEICO fabrique des produits de très haute qualité en fibre de bois et ouate de cellulose, ainsi que des poutres en I et du lamibois. Le groupe dispose de sites de production ultra modernes à Casteljaloux (France), Czarnków et Czarna Woda (Pologne). Des années d’expérience alliées aux installations modernes et aux technologies les plus avancées permettent à l'entreprise de fabriquer des produits innovants et économiques pour la construction.

Depuis sa création en 1986, l’écologie est au cœur de notre philosophie d’entreprise, et notre ancienneté est gage de savoir-faire et de qualité. L’alliance de nos technologies de pointe et de notre expérience nous permet de fabriquer des produits innovants, économiques et respectueux de l’environnement.

Le savoir-faire de STEICO :