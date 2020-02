Ubbink France est une filiale du groupe Ubbink dont elle assure l’adaptation des produits en systèmes complets et leur distribution, auprès d’industriels et de négociants sur l’ensemble de l’hexagone. Ces solutions s’adressent aux marchés de la protection de l'enveloppe de l'habitat (toiture et murs), de l'évacuation des fumées et de la ventilation.



Proche des syndicats professionnels (SNEST, SAMT…) et partenaire d'ENGIE, Ubbink France apporte à ces marchés l’expertise et le savoir-faire d’un grand groupe Européen