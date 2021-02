Unilin est producteur de sols stratifiés, parquet et sols en vinyle, panneaux de particules et MDF, panneaux décoratifs, panneaux isolants en éléments de toiture.

Unilin fait partie depuis 2005 de la multinationale américaine Mohawk Industries de Mohawk Industries, Inc., le numéro un sur le marché des revêtements de sol avec unités de production en Amérique du Sud et Amérique du Nord, en Europe, Russie, Asie, Australie et Nouvelle-Zélande.

Chez Unilin, nous avons comme mission de créer des produits de qualité qui sont à la fois esthétiques et pratiques pour votre maison.

Des produits élégants et malins à la fois: des panneaux qui répondent à vos besoins, des sols élégants qui se posent rapidement selon un système bien pensé et des solutions intelligentes pour isoler votre habitation. Notre slogan résume clairement cette ambition: FOR SMART LIVING.

Le respect demande de l'attention : nous voulons devenir une entreprise « zero-harm » où règne une culture positive, où chacun prend soin de l'autre et où la sécurité est ancrée dans les activités.

Nous sommes par ailleurs conscients de l'impact que nous avons sur l'environnement et la société et cherchons toujours le meilleur équilibre entre les considérations économiques, sociales et écologiques. Nous respectons toutes nos parties prenantes (collaborateurs, clients, fournisseurs…), en tenant compte des valeurs et des convictions des différentes cultures.

Le savoir-faire de Unilin :