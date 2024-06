AG7 | Réaliser les entretiens de A à Z des poêles à granulés & des conduits de fumée (nouveaux décret et arrêté du 20 juillet 2023)

Cette formation tient compte des nouvelles exigences du décret et de l'arrêté du 20 juillet 2023 (application 1er octobre 2023) relatifs à l’entretien annuel obligatoire des appareils de chauffage à combustibles solides, au ramonage des conduits de fumée et l’obligation d’informations et de conseils des utilisateurs.



100% pratique, cette formation est dédiée aux professionnels souhaitant réaliser les entretiens des poêles à granulés de bois (ou pellets) et du conduit de fumée. Cette formation présentielle s'appuie sur nos plateformes multi-marques de poêles à granulés de bois.



À l'issue de la formation, vous serez capable d'effectuer un entretien complet de A à Z sur un poêle à granulés de bois, de réaliser les opérations spécifiques sur les pièces défaillantes et de conseiller votre client sur le bon usage et l’entretien courant de son poêle selon les règles de l'art et les nouvelles exigences réglementaires parues en juillet 2023 et applicables depuis le 1er octobre.



L'entretien des conduits de fumée et des appareils, c'est la garantie d'un fonctionnement en toute sécurité et d'une bonne qualité de l'air intérieur (QAI).

Catégorie : Formation continue Formation Diplomante : Non En Alternance : Non À distance : Non

Objectifs :

Effectuer un entretien complet de A à Z sur un poêle à granulés de bois.

Conseiller son client sur le bon usage et l’entretien courant de son appareil.

Respecter les exigences liées au décret et à l’arrêté de juillet 2023.

Savoir remplir une attestation d’entretien conforme.

Diplome préparé : Attestation de fin de formation Thème : Isolation, Performance énergétique, Maison individuelle Montant : 672 € TTC (déjeuner offert) Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Le stagiaire doit posséder de bonnes connaissances dans le domaine des poêles à granulés de bois. Il est possible de les acquérir en suivant le(s) stage(s) AG13 FOAD et/ou AG14. À l'issue de cette formation, l'apprenant peut se perfectionner dans la maintenance & le dépannage des poêles à granulés de bois en suivant le stage AG34. Également, la formation AG36 sur l'optimisation de la combustion. Contactez-nous pour votre parcours formation. Publics ciblés : Cheministe - Installateur EnR - Fumiste du bâtiment - Plombier/Chauffagiste - Ramoneur - Technicien de maintenance - Technicien SAV - Metteur en service - Fabricants/Distributeurs

Programme :

Rappel sur les composants et le fonctionnement d’un poêle à granulés de bois

Le décret & l’arrêté du 20 juillet 2023 : ce qui change depuis le 1er octobre ?

Les objectifs : réduire les émissions de particules fines dans l'atmosphère des appareils de chauffage au bois avec un entretien formalisé, un devoir de conseils, une attestation d’entretien obligatoire (explications, échanges entre professionnels)

Synthèse des points importants du décret, notamment sur les fréquences.

Les mentions obligatoires à faire paraître sur l’attestation d’entretien et / ou de ramonage.

Remise d’une attestation « type » au format numérique, prête à l’emploi pour votre entreprise.

Focus sur l’adéquation entre le niveau de puissance choisi et les besoins en chauffage du logement.

Les opérations d’entretien annuel

Préparation et vérifications préalables : à la prise de rendez-vous, opérations à effectuer par l’usager avant l’intervention, à l’arrivée chez le client…

Savoir détecter les dysfonctionnements, les non conformités, la conformité électrique…

Méthodologie & chronologie des opérations d’entretien : fumisterie, appareil, Organes électriques et de sécurité, Installation hydraulique (si présente), Vérification du bon fonctionnement et remplissage de l’attestation, Remise à zéro du compteur de temps de fonctionnement avant entretien…

Travaux pratiques sur plateforme : réaliser l’entretien du poêle.

Les points de contrôle, matériel nécessaire aux opérations & « trucs et astuces »

Vérification et nettoyage du débouché du terminal.

Le ramonage de l’évacuation des produits de combustion & du conduit de raccordement.

Le décentrage complet et approfondi.

Nettoyage de l’ensemble du parcours des fumées.

Nettoyage des racleurs si présents, changements des joints si détériorés, de l’extracteur… de la trémie, du tuyau de chute.

Contrôle et nettoyage de l’amenée d’air comburant.

Nettoyage du ventilateur de convection et éléments aérauliques.

Remplacement éventuel des pièces d’usures ou défectueuses…

Vérification des organes électriques et de sécurité : capteurs, connexion, pressostat…

Vérification du bon fonctionnement : régulation, mesures, données fabricants…

Travaux pratiques sur plateforme : identifier les points de contrôle.

Les conseils à fournir à l’utilisateur

Comment entretenir son appareil ? creuset, vitre, cendrier …

Comment programmer son appareil et optimiser ainsi sa consommation de combustible ?

Quel granulé choisir et comment le stocker ?

Si l’installation est non conforme, présenter les intérêts d’un changement d’appareil (nouveautés du marché) et les aides associées.

La boîte à outil du ramoneur et/ou du technicien d'entretien du poêle à pellet

Évaluation & clôture de la formation

Sessions :