FOAD AG22 | Connaître les risques liés aux polluants issus des sols, en particulier le radon (gaz radioactif)

La formation AG22 vous permettra de connaître l'origine des polluants issus des sols, notamment du radon, un gaz radioactif d'origine naturelle.



Il s'agira de pouvoir repérer, dans un bâtiment, les polluants provenant des sols et d'effectuer un dépistage.

Si les valeurs sont supérieures aux valeurs réglementaires, un certain nombre de points sont à respecter.



La formation AG22 s'adresse aux diagnostiqueurs, techniciens ou ingénieurs en bureaux d'études, etc..., ou toute personne travaillant dans le secteur du bâtiment, en zone géographique à risque par exemple. Cette formation est dispensée à distance, en visio-conférence (en direct avec le formateur).

Catégorie : Formation continue Formation Diplomante : Non En Alternance : Non À distance : Oui

Objectifs :

Connaître les sources de pollution par le sol dégradant la QAI des bâtiments

Connaître les risques environnementaux et sanitaires associés

Connaître l'origine du radon, ses propriétés physiques et chimiques, ses effets sur la santé

Maîtriser la réglementation en matière de diagnostic radon

Comprendre les principes de la remédiation en cas de dépassement des valeurs réglementaires

Connaître la métrologie des polluants

Diplome préparé : Attestation de fin de formation Thème : Génie Climatique - Spécial Architecture Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Le stagiaire possède des connaissances dans le domaine du bâtiment. Publics ciblés : Diagnostiqueurs - Bureaux d’études - Architectes

Programme :

Pollution des sols et Qualité de l'Air Intérieur (QAI) des bâtiments

Nature, sources et impacts sanitaires des polluants de l'air intérieur des bâtiments

Focus sur les principales sources de polluants provenant du sol

Sites et sols pollués : méthodologie nationale de gestion

Le radon un polluant à surveiller

Qu'est-ce que le radon ?

Quel risque sanitaire à l'exposition au radon ?

Le radon dans l'envrionnement

La cartographie des zones les plus concernées

La réglementatiion liée au dépistage du radon

Évolution des textes réglementaires

Les établissements concernés (certains ERP, lieux souterrains, logements)

Les informations obligatoires pour aquéreurs ou locataires de biens immobiliers

Transfert des polluants du sol vers les bâtiments

La campagne de mesures du radon dans les habitations françaises

Les voies d'entrée des polluants du sol

Comment repérer les sources de radon dans un bâtiment

La concentration en radon selon l'occupation et les modes de vie des habitants

La métrologie du radon

Les normes de mesures du radon dans l'air et dans l'eau

Les appareils de mesure et méthodologies en fonction des typologies de bâtiments

Les grilles de diagnostic existantes

Présentation de dispositifs de remédiation

Les principes de remédiation des remontées de pollution par le sol

Cas d'une construction neuve

Cas d'une rénovation

