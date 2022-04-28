Ligatureuse RB611T : faciliter vos travaux d'attaches de treillis soudés, de fers à béton et incorporations en dalles
Ligatureuse de barres d'armature jusqu'à 32 mm x 25 mm avec fil de 1,0 mm.
Avantages produit :
- Le mécanisme d'alimentation en fil double augmente la productivité.
- Économique le mécanisme breveté TWINTIER distribue la bonne quantité de fil en fonction du diamètre à attacher.
- La RB611T peut nouer 5000 attaches par charge de batterie et jusqu'à 205 attaches par bobine de fil (sur barre d'armature de 16 mm x 16 mm).
- Le mécanisme de cintrage de fil du TwinTier (brevet en instance) produit une hauteur d'attache plus courte. Moins de béton est nécessaire pour couvrir complètement une attache métallique.
- Un bec large permet à la RB611T d'attacher jusqu'à des barres d'armature de 32 mm x 25 mm pour vos chantiers de génie civil.
- Un déverrouillage facile de l'engrenage de poussée ouvre sans effort les engrenages pour alimenter rapidement le fil lors du chargement de l'outil.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Poids : 2.5 kg
Dimensions : 300 mm(H) x 120 mm(W) x 352 mm(L)
Fixations minimales par bobine : 115
Fixations maximales par bobine : 205
Consommable : TW1061T / TW1061T-PC / TW1061T-EG / TW1061T-S /
Taille des barres d’armature applicables, 2 barres 16 x 16 - 32 x 29mm, 4 barres jusqu'à 25 x 25 x 16 x 16 mm
Fixation par charge : 5000
Vitesse de fixation : Approx. 1/2 sec
Temps de charge de la batterie : 65 minutes à pleine charge
Batterie : JPL91440A
Chargeur : JC925A
Labels et certifications
- Normes CE
Divers
Applications :
Radier
Dalles béton
Ferraillage ponts
Dallage industriel
Incorporation
Incorporation plomberie
Incorporation électricien
Familles d'ouvrage
- Génie civil
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Tertiaire
- Gain de temps
- Armature
- Productivité
- TMS
- Santé au travail
