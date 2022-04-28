Ligatureuse RB441T : faciliter vos travaux d'attaches de treillis soudés et de fers à béton

Poids : 2.5 kg

Dimensions : 300 mm(H) x 120 mm(W) x 352 mm(L)

Fixations minimales par bobine : 145

Fixations maximales par bobine : 265

Consommable : TW1061T / TW1061T-PC / TW1061T-EG / TW1061T-S /

Taille des barres d’armature applicables, 2 barres 10 x 10 - 22 x 22mm, 4 barres jusqu'à 13 x 13 x 16 x 16 mm

Fixation par charge : 5000

Vitesse de fixation : Approx. 1/2 sec

Temps de charge de la batterie : 65 minutes à pleine charge

Batterie : JPL91440A

Chargeur : JC925A