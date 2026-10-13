Interrompu depuis mai après l’apparition de fissures et de dégradations sur 20 bâtiments à Athènes, le chantier du métro attend une expertise indépendante avant toute reprise.

Le chantier d’une nouvelle ligne de métro à Athènes, interrompu en mai, a endommagé vingt bâtiments dans l’un des quartiers les plus anciens de la capitale grecque, ont annoncé lundi 12 octobre les autorités locales.

« La sécurité est une priorité non négociable pour l'État et pour tous les acteurs du projet », a déclaré aux journalistes le ministre des Transports, Christos Dimas, à l'issue d'une réunion consacrée au chantier.

Aucune évacuation n’est nécessaire et les entreprises chargées des travaux prendront en charge les réparations des vingt immeubles touchés dans le quartier central de Kypseli, a précisé le ministre des Transports.

« La procédure concerne désormais l'ensemble des 20 bâtiments où des dommages ont été constatés », a indiqué Christos Fafoutis, PDG d’Elliniko Metro, la société publique chargée de superviser le projet.

Des résidents ont signalé des fissures et des dégradations

La réunion de lundi fait suite à une manifestation organisée le 3 octobre par des centaines d’habitants. Dès le mois de mars, des résidents de Kypseli, quartier du centre d’Athènes où certains immeubles sont centenaires, avaient signalé des fissures et d’autres dégradations sur leurs propriétés.

Interrompus le 8 mai, les travaux n’ont toujours pas repris.

Elliniko Metro a attribué les dommages à « des conditions imprévisibles et indétectables liées à la fragilité du sous-sol géologique », découvertes lors des opérations de creusement à Kypseli.

En juillet, le maire d’Athènes, Haris Doukas, avait indiqué que la municipalité et les habitants réclamaient des garanties écrites sur la solidité des bâtiments, ainsi que l’intervention d’un organisme public indépendant chargé de certifier leur intégrité structurelle.

De son côté, Giorgos Stasinos, président de la Chambre technique de Grèce, a assuré : « Une fois les travaux achevés, les bâtiments seront plus sûrs qu'ils ne l'étaient auparavant ».

La mise en service de la ligne de métro a déjà été reportée de 2029 à 2032.

Le projet ne reprendra que lorsqu'une évaluation indépendante aura confirmé que les mesures de soutien sont suffisantes, a déclaré le ministre.

Avec AFP