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(Vidéo) Le groupe ISD présente son logiciel « HiCAD »

Numérique - BIM
Publié le 13 octobre 2026 à 10h00, par Claire Lemonnier
Le groupe ISD présente HiCAD, un logiciel de conception 3D dédié aux métalliers, charpentiers métalliques et spécialistes de la façade.
©J.M - Batiweb
©J.M

À l’occasion du Paris Builders Show, Abdelkader Aouad, technico-commercial chez ISD France, présente le groupe et son logiciel « HiCAD », conçu pour les métalliers, les fabricants de charpentes métalliques, de serrurerie et de façades ventilées. Il permet de travailler sur un projet de la conception initiale à la fabrication, en passant par la modélisation 2D et 3D.

Retrouvez l'interview vidéo sur ce lien Youtube.

                                                                             

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Claire Lemonnier
Directrice de la publication - Batiweb

Claire Lemonnier est rédactrice en chef de Batiweb. Spécialisée dans tous les sujets liés au BTP et à l’immobilier, elle supervise la ligne éditoriale du média et suit de près l’évolution du secteur, des innovations techniques aux grandes tendances du marché de la construction.

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