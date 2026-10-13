(Vidéo) Le groupe ISD présente son logiciel « HiCAD »

Le groupe ISD présente HiCAD, un logiciel de conception 3D dédié aux métalliers, charpentiers métalliques et spécialistes de la façade.

À l’occasion du Paris Builders Show, Abdelkader Aouad, technico-commercial chez ISD France, présente le groupe et son logiciel « HiCAD », conçu pour les métalliers, les fabricants de charpentes métalliques, de serrurerie et de façades ventilées. Il permet de travailler sur un projet de la conception initiale à la fabrication, en passant par la modélisation 2D et 3D.

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