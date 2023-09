Aménagement des espaces professionnels pour améliorer la qualité de vie au travail - QVT1

Catégorie : Formation continue

Le plan « Santé au Travail 2016-2020 » place la qualité de vie au travail au cœur des préoccupations stratégiques de l’entreprise.



La conception des bureaux et l’aménagement des espaces de travail font partie des facteurs qui jouent sur la qualité du cadre de vie des usagers. La crise sanitaire du COVID‐19 oblige désormais les entreprises à prendre en compte de nouveaux paramètres afin d’assurer la santé, la sécurité et le bien‐être des usagers. Au même titre que le management ou l’organisation du travail, l’espace de travail constitue un élément essentiel à la qualité de vie au travail (QVT) et à la performance de l’entreprise.



Objectifs :

Connaître les nouvelles modalités d’organisation des espaces de travail.

Maîtriser les normes et les repères ergonomiques.

Appréhender les précautions méthodologiques à mettre en œuvre.

Évaluer les conditions de performance des nouveaux concepts tertiaires.

Diplôme préparé : Autre Thème : Santé, Confort Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Maître d’ouvrages publics et privés, Assistant à maîtrise d’ouvrage, Aménageurs, Architectes, Space Planners, Responsable de programmes /programmistes, Membre du CHSCT, Ergonomes, Préventeurs

Programme :